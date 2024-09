Derby e non solo: le partite dell’Inter a un prezzo stracciato

Alla vigilia del Derby, arriva un’importante novità per i tifosi dell’Inter che potranno attivare una nuova promozione per i match di Serie A

Terzo campionato consecutivo con il Derby di andata a settembre. Proprio a quello di due anni, risale l’ultima vittoria del Milan che si impose 3-2 nella sfida del 2022. Da allora, sei i trionfi di fila dell’Inter tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana. Uno score impressionante che, se arricchito con un altro successo domani sera, consentirà all’Inter di ottenere un record.

Mai nella storia della stracittadina milanese, una delle due contendenti ha vinto un Derby per sette volte di fila. Tra poco più di ventiquattro ore, sapremo come andrà. Al momento, l’unica certezza del primo Derby della stagione è che sarà trasmesso in diretta esclusiva in streaming su Dazn e in diretta tv su Dazn 1, sul canale 214 del decoder Sky e di Tivusat.

Proprio Dazn, alla vigilia di un weekend che propone i primi big match della stagione (oltre a Inter-Milan c’è anche Juve-Napoli) ha comunicato l’attivazione di una promozione che permetterà a chi vi aderisce di seguire le partite di Serie A e gli altri contenuti con un cospicuo sconto. Di seguito tutti i dettagli.

Nuova promozione Dazn, costo e a chi si rivolge

Chi attiva un nuovo abbonamento Dazn o riattiva un account inattiva, può usufruire per i prossimi tre mesi di un prezzo scontato sull’abbonamento Standard, quello che consente la visione dei contenuti Dazn su due dispositivi contemporaneamente se connessi alla stessa rete internet.

Con la promozione in atto, l’abbonamento Standard è disponibile in due modalità.

Si può attivare un piano annuale con pagamento dilazionato ogni mese a 19.99€ per i primi tre e 34.99€ dal successivo rinnovo. L’altra opzione prevede un piano mensile a 24.99€ per i primi tre mesi e successivamente 44.90€ con possibilità di disdire il rinnovo con 30 giorni di preavviso senza costi.

La promozione è a tempo limitato e va in scadenza domenica 22 settembre. C’è poco tempo dunque per attivarla direttamente dal sito di Dazn. Per farlo, è necessario anche essere in possesso di un metodo di pagamento consentito, requisito indispensabile per procedere all’attivazione.

Queste le partite dell’Inter che potrete seguire su Dazn a prezzo scontato per i prossimi tre mesi (quindi fino alla secondo metà di dicembre) se attivate, entro domani, l’offerta proposta dall’emittente che – lo ricordiamo – detiene i diritti della Serie A fino al 2029.

Inter-Milan

Udinese-Inter

Inter-Torino

Roma-Inter

Inter-Juventus

Empoli-Inter

Inter-Venezia

Inter-Napoli

Verona-Inter

Fiorentina-Inter

Inter-Parma

Lazio-Inter

Inter-Como