Inter-Milan, sorpresa in attacco: il big finisce in panchina

Inter-Milan si avvicina e potrebbe esserci una grande sorpresa in attacco in vista del derby: il titolarissimo può finire in panchina

Le sfide tra Inter e Milan negli ultimi anni hanno rappresentato davvero tanto per il percorso delle due squadre. Che sia per la conquista della seconda stella, per la finale di Champions League o per la lotta scudetto, i due club si sono fronteggiati per obiettivi davvero importanti, e di recente ha sempre avuto la meglio la compagine nerazzurra, o quasi.

Tra poche ore, l’eterna battaglia per il controllo di Milano tornerà a infuriare e c’è grande attesa per capire quali saranno i ventidue che scenderanno in campo dal primo minuto. Le scelte non sono per nulla semplici per Simone Inzaghi e Paulo Fonseca, in primis perché i tanti impegni richiedono delle rotazioni continue per evitare infortuni e mantenere tutti i calciatori al massimo della forma.

Se per quanto riguarda i nerazzurri è praticamente certa la presenza al centro dell’attacco del bomber principe, quindi del capitano Lautaro Martinez, per il tecnico ex Lille e Roma la scelta è molto più complicata, anche perché ora non può più sbagliare. In effetti, quello relativo il centravanti titolare è il dubbio più importante alle porte della sfida.

Inter-Milan, Abraham potrebbe prendere il posto di Morata come nuovo attaccante

Alvaro Morata è stato acquistato dal Milan per essere la punta titolare, l’uomo in grado di spostare gli equilibri e di mettere la firma sulla maggior parte degli impegni dei rossoneri. Inoltre, lo spagnolo è chiamato a sostituire un uomo importante come Olivier Giroud, che in alcune occasioni è riuscito anche a fare la differenza nella stracittadina.

Inevitabilmente l’ex Juventus e Atletico Madrid è uno degli uomini più attesi, ma potrebbe partire a sorpresa dalla panchina, in favore di Tammy Abraham. L’attaccante inglese è stato grande protagonista con il Venezia ed è stato tra i migliori in campo contro il Liverpool.

Per questo motivo, Fonseca potrebbe dare continuità al suo impiego in campo e scegliere proprio l’ex Roma per una partita fondamentale come il derby, che potrebbe decidere parte dalla prima parte di stagione e anche il futuro della panchina. Secondo gli ultimi rumors, infatti, in caso di sconfitta, la dirigenza potrebbe decidere anche per un ribaltone totale e scegliere un sostituto dell’attuale allenatore.