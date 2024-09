L’Inter si è convinta, firma ad un passo: si chiude subito il colpo

La dirigenza nerazzurra ha preso una decisione: la firma, a questo punto, è davvero ad un passo. È un grande colpo per Inzaghi

È stata una serata più che positiva quella dell’esordio stagionale in Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi. Davanti c’era quella che, a detta dello stesso tecnico piacentino, rimane la squadra più forte e temibile del momento: il Manchester City. Gli inglesi non sono andati oltre lo 0-0 impattando contro una fase difensiva sontuosa dei nerazzzurri.

Il focus, ora come ora, è sul campo visto il derby contro il Milan che incombe e che potrebbe già allontanare parecchio i rossoneri dall’idea di competere per lo Scudetto. La situazione del ‘Diavolo’, da lontano, appare critica. E l’esonero di Paulo Fonseca in caso di tracollo viene dato praticamente per certo. Intanto, però, sulla sponda nerazzurra del Naviglio si sorride e guarda con ottimismo al futuro, anche in ottica calciomercato. Perché un dirigente navigato e lungimirante come Beppe Marotta, che nel recente passato ha costruito una vera e propria corazzata, non ha la minima intenzione di fermarsi.

Già a gennaio qualcosa di grosso potrebbe muoversi ed in tal senso sono diverse le situazioni considerate primarie dal presidente dell’Inter. Occhio in particolar modo alla difesa, reparto nel quale a fine stagione molto potrebbe cambiare. Ma adesso la dirigenza di Viale della Liberazione sembra aver fatto una scelta definitiva.

Inter, è deciso: Acerbi rinnova

Il prossimo 30 giugno due contratti ‘pesanti’ scadranno in casa Inter e riguardano entrambi la difesa. Il primo è quello di Stefan de Vrij, che potrebbe effettivamente finire lontano dalla Milano nerazzurra a parametro zero. L’altro, invece, riguarda Francesco Acerbi.

L’ex Milan e Sassuolo compirà 37 anni il prossimo 10 febbraio e fino a qualche settimana fa la sua partenza a zero pareva praticamente scontata. Adesso, però, sembra cambiato tutto. Pare infatti che la recente sontuosa prestazione contro il Manchester City abbia convinto Inzaghi e Marotta a tenersi stretto Acerbi, considerando anche in tempi brevi la possibilità di un rinnovo dell’esperto centrale mancino. Una possibilità più che concreta che nelle prossime settimane già potrebbe realizzarsi.

Il carisma all’interno dello spogliatoio e l’incisività in campo sembrano aver dimostrato, ancora una volta, come Acerbi sia una pedina fondamentale per la difesa nerazzurra.

Ha praticamente annullato Haaland, finendo per essere considerato uno dei migliori in campo contro i ‘Citizens’. A questo punto, dunque, sembra proprio che Acerbi possa finire per rinnovare con l’Inter, magari con un accordo annuale che permetta di mese in mese di valutare la situazione senza vincoli troppo lunghi né per il calciatore né per il club di Oaktree.