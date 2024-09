Ritorno di fiamma a centrocampo: affare da 10 milioni

C’è un ritorno di fiamma per l’Inter a centrocampo: l’affare potrebbe presto concretizzarsi per 10 milioni di euro

La partita tra Monza e Inter ha evidenziato fragilità per certi versi sconosciute per i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi ha fatto tanta fatica a creare occasioni da gol e non è riuscita a sfruttare la mole di gioco del primo tempo, restando ingabbiata nelle sue stesse trame e nella retroguardia di Alessandro Nesta, organizzata molto bene per l’occasione.

In molti hanno dato la colpa alla lentezza esasperante che spesso ha avuto il centrocampo dell’Inter. In effetti, mancavano due uomini fondamentali per i nerazzurri come Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, essenziali per dare velocità e inventiva alla manovra della squadra. Kristjan Asllani ha deluso ancora una volta molti tifosi, un po’ perché raramente è riuscito a trovare giocate decisive, un po’ perché è sembrato troppo scolastico nella creazione del gioco.

L’Inter, in ogni caso, ha scelto di puntare forte su di lui e ha rinnovato il suo contratto, ma se a fine stagione non avrà portato le risposte che tutti si aspettano, a quel punto un suo addio non sarebbe così utopico. Certo, Marotta e Ausilio ascolteranno per lui solo offerte dai 30 milioni di euro in su, e a quel punto ci sarebbe il problema di sostituire l’albanese.

Torreira in gran spolvero con il Galatasaray: può arrivare tra un anno

La prossima estate, quindi, la dirigenza potrebbe mettersi alla ricerca di un nuovo interprete davanti alla difesa, che potrebbe sostituire all’occorrenza Calhanoglu e fare bene anche a gara in corso. Un uomo che ha iniziato alla grande la stagione è sicuramente Lucas Torreira.

Ha già realizzato due assist in quattro partite giocate in campionato, per cui rappresenta un uomo parecchio importante per il destino del Galatasaray. Il suo contratto, però, è in scadenza a giugno 2026 e, se fosse per lui, tornerebbe volentieri in Italia.

Per questa ragione, i suoi agenti potrebbero proporlo all’Inter, soprattutto se dovesse concludere alla grande la stagione. Il suo cartellino oggi ha un valore decisamente più basso rispetto al passato: vale solo 10 milioni di euro, che potrebbero essere investiti per migliorare in mediana. In Serie A lo ricordiamo con le maglie di Pescara, Sampdoria e Fiorentina, mentre all’estero ci avevano puntato Arsenal e Atletico Madrid, senza troppa fortuna.