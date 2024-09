La Juve resta a bocca aperta: Marotta e Inzaghi pianificano il colpaccio

La Juve resta a bocca aperta di fronte al possibile colpo dell’Inter: Marotta e Inzaghi pianificano una grande operazione in entrata

L’ultima sessione di calciomercato ha visto la Juve come grande protagonista, viste tutte le operazioni in entrata e in uscita che i bianconeri sono riusciti a effettuare e che hanno cambiato radicalmente l’impostazione della Vecchia Signora, sulla scia della volontà di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta.

Il nuovo progetto tecnico sta già portando i primi risultati e candida Madama a essere una delle più importanti pretendenti allo scudetto e anche a dire la sua nel percorso in Champions League, come è stato evidente dalla bella vittoria per 3-1 contro il PSV. Un grande acquisto, uno dei più importanti di tutta la sessione, però, ancora non è riuscito a mostrare le sue grandi qualità: stiamo parlando di Douglas Luiz.

Il 26enne brasiliano è stato acquistato dall’Aston Villa per più di 50 milioni di euro, eppure le sue prestazioni faticano a decollare. Da molti era stato identificato come il grande fautore dei risultati recenti degli inglesi in Premier League, ma è possibile che fosse un altro il calciatore in grado di spostare gli equilibri, visto il grande inizio di stagione, anche senza il centrocampista. Tra i calciatori più importanti del club ce n’è uno che rappresenta un’idea concreta per l’Inter e potrebbe fare la differenza anche quest’anno.

L’Inter pensa a Bailey, ma i costi dell’operazione sono molto alti

Leon Bailey ha già giocato tre partite nell’attuale Premier League, e anche se non è riuscito a lasciare il segno a livello di gol o assist, ha dato un contributo importante grazie alla sua velocità e ai continui uno contro uno che possono far impazzire gli avversari. Il giamaicano è legato all’Aston Villa da un contratto fino a giugno 2027.

L’Inter sta cercando un calciatore in grado di cambiare le partite, grazie alla capacità di creare la superiorità numerica – i nerazzurri sono ultimi per dribbling riusciti in Serie A. Bailey potrebbe risolvere il problema, e soprattutto ha la capacità di poter giocare sia da esterno a tutta fascia, con grande connotazione offensiva, o anche come uno dei componenti del tridente offensivo, che Inzaghi sta provando in diverse occasioni a gara in corso in questa stagione.

Il vero problema affinché la trattativa decolli sono i costi dell’operazione, che sono di almeno 40 milioni di euro per il cartellino, una cifra a cui l’Inter farebbe fatica ad arrivare, nonostante l’interesse per il ragazzo.