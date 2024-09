Rivoluzione Roma, l’Inter ne approfitta: occhi sul talento italiano

La Roma ha deciso di avviare una vera e propria rivoluzione, a partire dalla guida tecnica: l’Inter potrebbe subito approfittarne sul calciomercato

Tra le notizie più importanti che hanno dominato questa settimana, al netto degli esordi in Champions League e dei big match che animeranno il weekend di Serie A, c’è sicuramente ciò che è successo in casa Roma. La società ha deciso di esonerare un simbolo del club, un mito assoluto come Daniele De Rossi, dopo solo quattro giornate di campionato – pur senza vittorie – e al suo posto è stato scelto Ivan Juric.

Si tratta di un avvicendamento che potrebbe cambiare molto in casa giallorossa e in tutta la Serie A, che potrebbe portare un nuovo motivo tattico e nuove motivazioni. Infine, potrebbero cambiare anche le priorità sul calciomercato, sia nell’acquisto di altri calciatori, sia per il destino di chi già c’è e potrebbe lasciare il club.

Proprio per questa ragione, attenzione al futuro di un talento come Niccolò Pisilli, su cui De Rossi stava puntando forte e che ora potrebbe avere sempre meno spazio. D’altronde, stiamo parlando di un ragazzo di soli 19 anni, centrocampista centrale e perno anche dell’Under 21 dell’Italia, che ha giocato due partite nell’attuale edizione della Serie A, mettendo a segno anche un assist. Con Juric, però, il suo futuro potrebbe cambiare.

Idea Pisilli per l’Inter: Ausilio ci punta a una sola condizione

Juric dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1, e quindi si riducono le speranze per Pisilli di avere molto spazio, visto che verrà privilegiato l’inserimento di un difensore in più rispetto a un centrocampista. Nella mediana a due, non sarà semplice entrare nelle rotazioni e per questo a giugno prossimo, la sua posizione verrà valutata con la società, con una probabile partenza in prestito.

A questo punto, potrebbe entrare in gioco l’Inter, che non è interessata a un trasferimento a titolo temporaneo, ma all’acquisto a titolo definitivo. Marotta e Ausilio vorrebbero assicurarsi uno dei più brillanti talenti italiani, ma poi lo lascerebbero ugualmente partire in prestito in un altro club italiano, dove potrebbe trovare maggiore continuità e mettere in luce le sue doti.

Il problema è che la Roma per privarsi del ragazzo chiederebbe circa 8-10 milioni di euro, una cifra che i nerazzurri difficilmente investiranno per il calciatore. La pista va comunque tenuta in considerazione, esattamente come il futuro del ragazzo.