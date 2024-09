Affare Inter-Fiorentina: cifra alta per Commisso

Esposito show contro il Cagliari ma il riscatto sarebbe un salasso per l’Empoli, così il talento nerazzurro potrebbe finire nel mirino della Fiorentina il prossimo anno con l’Inter che punta al maxi incasso

A mercato chiuso e con qualche giornata di campionato sulle spalle, questa Inter inizia a carburare a dovere. La conferma è giunta anche grazie all’ultima brillante prestazione raccolta contro il Manchester City in Champions League. E mentre si guarda con interesse al primo derby stagionale contro il Milan di domenica sera, la dirigenza può ritenersi pienamente soddisfatta anche dei colpi messi a segno a parametro zero.

Sia Mehdi Taremi che Piotr Zielinski, infatti, hanno dato prova di un buon momento di forma e di una sofisticata lucidità mentale. Ciononostante, ci sono ancora un paio di pratiche da sbrigare entro la fine della stagione, prima fra tutte quella della permanenza di Joaquin Correa. L’argentino dovrà infatti liberare il proprio slot in attacco per permettere a Piero Ausilio ed il resto della squadra manageriale di prelevare almeno un altro nome di spessore a completamento del reparto, anche nel momento in cui dovessero fare rientro in squadra i tanti giovani attualmente in prestito.

Esposito-Fiorentina in caso di rientro all’Inter, cifre a rialzo

In questa lista di baby talenti e prodotti del vivaio nerazzurro c’è anche un certo Sebastiano Esposito, girato all’Empoli con tanto di opzione di riscatto facoltativa da poter esercitare entro il prossimo giugno 2025.

Il centravanti sta convincendo nelle prime uscite in campionato ed ha anche messo a segno il suo secondo gol in assoluto in Serie A a scapito del Cagliari, dopo quel rigore calciato nel 2019 quando indossava proprio la maglia dell’Inter contro il Genoa. Se dovesse continuare così non si esclude che possa attirare le attenzioni di qualche big del nostro campionato, fermo restando che le condizioni d’acquisto su cui ha prelazione l’Empoli risultano al momento troppo onerose per le casse societarie.

Fra le papabili interessate, dunque, occhio alla Fiorentina. I viola investono spesso su profili con caratteristiche simili a quelle di Esposito, che potrebbe infine tornare utile a Raffaele Palladino o chiunque ne dovesse fare le veci in futuro. Ma l’Inter non offrirebbe piani di favore al rivale Rocco Commisso, al quale verrebbe richiesto un esborso non indifferente per il cartellino del calciatore.