Barella nel mirino del top club: l’Inter ha già scelto l’erede in caso di cessione

Il centrocampista nerazzurro potrebbe lasciare l’Inter a fine anno: Marotta ha già individuato l’erede di Barella

Il calciomercato non dorme mai e così anche in casa Inter le novità, in vista dell’anno prossimo, si fanno strada con forza. Il 2025 potrebbe essere l’anno dell’addio di uno dei pilastri di Simone Inzaghi che ad oggi ha assunto un ruolo fondamentale nel centrocampo dei campioni d’Italia. Parliamo di Nicolò Barella.

‘Todofichajes.com’ fa il punto sul futuro di Nicolò Barella che, ad oggi, è uno degli uomini nerazzurri che ha maggiore mercato in Europa. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti pensa al cagliaritano per rimpiazzare Modric, che saluterà a fine stagione. C’è però anche il PSG ed una serie di club di Premier League, pronti ad investire sul forte centrocampista azzurro che dopo sei anni a Milano potrebbe lasciare l’Inter e la Serie A per cercare fortuna altrove.

Ecco quindi che Marotta avrebbe già definito un piano per rivoluzionare la mediana a disposizione di Simone Inzaghi, a partire da luglio 2025. Fuori Barella, fresco comunque di rinnovo fino al 2029, c’è già una pista che il presidente nerazzurro ha intenzione di battere per far felici i tifosi dell’Inter in vista dell’estate.

Inter, è tutto deciso: ecco l’erede di Barella

Come riferito da ‘Todofichajes.com’, l’Inter è da tempo sulle tracce di Pablo Barrios, gioiello sotto contratto con l’Atletico Madrid fino al 30 giugno 2028. Nonostante una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, la dirigenza di Viale della Liberazione confida di poter chiudere l’affare per molto meno.

Ad ogni modo Barrios è da mesi una delle priorità di Marotta che già nel mese di agosto ha tentato i primi approcci, trovando però il muro dei ‘Colchoneros’. Con la cessione di Barella, anche dal punto di vista economico, tutto cambierebbe.

Il centrocampista sardo frutterebbe una cifra importante nelle casse nerazzurre, cosa che darebbe modo a Marotta di muoversi con maggiore libertà per la proposta da sottoporre ai dirigenti dell’Atletico Madrid. Barrios, cresciuto nelle giovanili del club spagnolo, è da oltre un anno finito in prima squadra e viene regolarmente impiegato da Simeone, sia per la sua capacità di smistare palloni che nel recuperarli.

Un centrocampista completo che piace tantissimo ai nerazzurri e che sarebbe assai gradito pure a Simone Inzaghi ,che con quelle caratteristiche non ha praticamente nessuno in rosa, in questo momento. Barrios, attualmente fermo per un infortunio muscolare, ha fino a questo momento racimolato 4 presenze agli ordini di Simeone nella Liga, con 1 assist vincente all’attivo.