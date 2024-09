Bremer-Thuram da urlo: maxi affare da 155 milioni

Thuram e Bremer insieme in un top club di Premier: gli inglesi puntano a due dei profili più quotati della Serie A

Secondo Team Talk, il Liverpool sarebbe fortemente interessato a investire su un nuovo centrale di difesa. E Bremer potrebbe essere il nome preferito: per il post Van Dijk si cerca un centrale bravo in marcatura e forte fisicamente, affidabile e veloce. Ma non è tutto: altri media britannici ipotizzano che, per la prossima estate, i Reds potrebbero puntare anche un altro big di Serie A oltre a Bremer, ovvero all’attaccante nerazzurro Marcus Thuram.

Per poter concludere il doppio affare servirebbe un esborso da 150-155 milioni di euro. Anche se non è ovviamente ancora detto che Van Dijk esca a zero, il Liverpool già sente puzza di bruciato e, per forza di cose, ha già cominciato a guardarsi intorno. Nelle prossime settimane continuerà ancora a trattare con il difensore olandese per trovare un accordo. Qualora il trentatreenne di Breda si rivelasse sordo agli sforzi del club e alle dichiarazioni d’amore della tifoseria liverpooliana, i Reds investiranno su un altro nome.

In Inghilterra sanno quindi che è importante non farsi trovare impreparati. Da qui le voci di un interesse per il difensore centrale brasiliano classe 1997 della Juventus. Lato attacco, la questione è un po’ più complessa. Arne Slot può oggi contare su un reparto pieno di qualità (Mohamed Salah, Darwin Nunez, Diogo Jota, Luis Diaz, Cody Gakpo e pure Federico Chiesa), eppure sembra non del tutto soddisfatto, ecco perché a giugno potrebbe cambiare qualcosa.

Qualche stella potrebbe partire. Inoltre, Slot potrebbe chiedere alla dirigenza del club inglese un profilo più funzionale alla sua idea di calcio: un attaccante più fisico ma comunque versatile, in grado di agire da regista avanzato e da prima punta veloce. Marcus Thuram potrebbe dunque essere uno degli obiettivi ideali del prossimo calciomercato del Liverpool.

Bremer e poi Thuram: il Liverpool punta alle due stelle della Serie A

Tanto per il centrale bianconero che per l’attaccante nerazzurro bisognerebbe spendere più di 70 milioni. Difficilmente le due società si metterebbero a trattare per cifre inferiori. Ma né Juve né Inter potrebbero opporsi a offerte di un certo livello. Per i nerazzurri, la prospettiva di cedere Thuram a fine stagione non è così remota.

Sull’attaccante francese potrebbero piombare vari top club (tra cui le inglesi e il PSG). Il club nerazzurro, che valuta Thuram almeno 80 milioni di euro, potrebbe lasciarsi ingolosire dalla possibilità di registrare un’enorme plusvalenza: l’ex ‘Gladbach è arrivato a parametro zero, 3 venderlo a 80 milioni o giù di lì dopo due stagioni sarebbe un affarone. Soprattutto se al suo posto dovesse arrivare un altro parametro zero (Jonathan Davis?) di pari valore tecnico ma un po’ più giovane.

Perdere Thuram potrebbe essere però molto più doloroso del previsto. Lo Scudetto della scorsa stagione è frutto anche dei suoi goal, del suo lavoro per la squadra, della sua intesa con Lautaro. E quest’anno sembra partito con il piede giusto. Thuram è una gemma spesso sottovalutata. E pochi si rendono conto che si debba ringraziare il fatto che ha disputato un Europeo pessimo, altrimenti sarebbe stata la cessione dell’anno.

L’importanza di Thuram per l’Inter

Conta di certo anche il fatto che, per caratteristiche, il francese è un profilo che può interessare solo squadre che giocano a due punte. Inoltre, l’impressione diffusa è che il figlio d’arte giochi bene e sappia fare la differenza solo perché inserito in un contesto per lui ideale.

Senza Simone Inzaghi, c’è in pratica il timore che il fenomeno Thuram possa sgonfiarsi, così come succede quando il ragazzo indossa la maglia della Nazionale francese.

Forse potrebbe piacere al Chelsea, che però, secondo Dobleamarilla sarebbe più propenso a buttarsi su Lautaro Martinez e a mettere sul piatto contropartite che all’Inter non interessano (Mykhailo Mudryk, Carney Chukwuemeka e Benoit Badiashile).