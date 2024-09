Calhanoglu lo ha fatto appena prima della partita: tifosi del Milan furiosi

Il centrocampista turco, a cui i tifosi rossoneri non hanno mai perdonato il ‘tradimento’ di tre anni fa, ha fatto infuriare i milanisti

Le schermaglie pre-derby. Un classico di ogni stracittadina, un modo per mettere pressione agli avversari alternando provocazioni, pronostici magari scaramanticamente indirizzati verso una facile vittoria dei rivali, o semplicemente ricordare cosa dice la storia. Recentissima, tra l’altro.

Spesso oggetto di fischi, cori d’insulto e striscioni offensivi tanto allo stadio, in occasione dei precedenti derby, quanto nei cavalcavia della città meneghina, Hakan Calhanoglu non è esattamente apprezzato – per usare un ardito eufemismo – dai tifosi rossoneri. Il motivo è presto spiegato, oltre che noto a tutti.

Nel 2021, dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo di contratto avanzata dall’allora Dt Paolo Maldini, l’ex Bayer Leverkusen si liberò a parametro zero accasandosi proprio all’Inter. La grande rivale cittadina e non solo del club di Via Aldo Rossi.

Dopo aver dovuto assistere alla vittoria dello scudetto da parte del Diavolo nel campionato immediatamente successivo – con tanto di provocazioni e frasi di scherno da parte di Zlatan Ibrahimovic, trascinatore dei rossoneri nel Tricolore del maggio 2022 – il turco si è preso le sue rivincite, alzando al cielo sei trofei con la maglia della Beneamata.

OItre a due Coppe Italia e tre Supercoppe, il centrocampista, reinventato da Inzaghi playmaker di grande livello dopo l’infortunio e il successivo addio di Marcelo Brozovic, ha vinto il famigerato scudetto della stella. Il ventesimo. Quello conquistato proprio nel Derby della Madonnina del 22 aprile scorso. In casa del Milan, per giunta.

Calhanoglu, lo sfottò non ha portato bene

Ad esattamente cinque mesi di distanza, il calendario della Serie A ha posto nuovamente di fronte le due milanesi per il primo derby della nuova stagione. Una stracittadina che sulla carta vedeva l’Inter grande favorita. E per il momento storico – i nerazzurri hanno fermato il City a casa sua mostrando grande personalità, mentre i rossoneri erano in piena crisi – e per i precedenti tra le due squadre, con l’Inter vittoriosa negli ultimi 6 scontri diretti, con un parziale numerico totale di 14 gol a 2.

Il verdetto del campo è stato inaspettato. Amaramente sorprendente per i tifosi nerazzurri, che hanno visto la loro squadra soccombere per 1-2 a causa dell’incornata di Matteo Gabbia ad un minuto dalla fine. Un esito quasi shock per Calhanoglu, sostituito tra l’altro nel corso del match anche perché precedentemente ammonito.

Ad ‘aggravare’ in un certo modo il quadro, c’è da rilevare la storia pre-derby postata su Instagram dal giocatore turco. L’immagine di due stelle (quelle dell’Inter) contrapposte alla sola stella (quella del Milan) non ha certo portato fortuna alla formazione allenata da Simone Inzaghi, raggiunta in classifica dai cugini ed ora piena di dubbi sul percorso tecnico intrapreso.