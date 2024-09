Gvardiol-Inter, l’annuncio in diretta che non ti aspetti

Annuncio improvviso e clamoroso sull’Inter e Gvardiol, difensore che ha incontrato proprio la scorsa settimana con il suo City

La sconfitta nel derby ha fatto perdere le certezze conquistate con il pareggio di Manchester. La prestazione contro il City lasciava ben sperare in vista della stracittadina, ma domenica sera i nerazzurri sono incappati in una serata negativa. Ko che ormai da giorni continua ad essere argomento di discussione tra i tifosi interisti e non solo.

Intanto, però, nelle ultime ore è arrivata una rivelazione su Gvardiol. Il difensore del City ha incontrato l’Inter proprio in Champions League e ha svelato un dettaglio molto importante al giornalista Riccardo Trevisani. A dirlo è direttamente quest’ultimo durante il suo consueto intervento a Cronache di spogliatoio. Parole che sicuramente rincuorano i tifosi nerazzurri e fanno sperare in un futuro molto più roseo del precedente.

🚨TEGOLA BARELLA

Gli esami strumentali hanno riscontrato una “distrazione al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”. 🤞L’Inter punta a recuperarlo per la sfida con la Roma del 20 ottobre#Inter #Barella pic.twitter.com/DjJSxWK4x9 — Interlive (@interliveit) September 24, 2024

L’Inter contro il Manchester City ha forse fatto la migliore prestazione stagionale. Una partita giocata con molta attenzione dietro e con coraggio per provare a fare male alla squadra di Guardiola. Per oltre un’ora possiamo dire di aver visto una sfida alla pari, poi nel finale la maggiore qualità della panchina avversaria ha fatto la differenza in termini di occasioni, ma il risultato finale è stato di 0-0. Un punto sicuramente d’oro considerando la nuova formula della Champions League.

Gvardiol-Inter: l’ammissione di Trevisani

A conferma l’ottima prestazione dei nerazzurri è anche Riccardo Trevisani, che durante il suo ormai consueto Cronache di spogliatoio, ha svelato cosa gli ha detto Gvardiol: “Ho incontrato il difensore del Manchester City ad un ristorante e sull’Inter mi ha rivelato che nessuna squadra in Premier li ha affrontati come fatto dai ragazzi di Simone Inzaghi“. Dichiarazioni che sono assolutamente d’oro in un momento non facile come quello attuale. La squadra campione d’Italia ha quindi dimostrato di poter giocare meglio di quanto fatto contro il Milan e già da Udine c’è l’occasione del riscatto.

Una settimana, quindi, per lavorare e arrivare in Friuli con la concentrazione e voglia giusta per portare a casa i tre punti e mettersi alle spalle dei giorni non facili dopo la sconfitta nel derby. Naturalmente in caso di una nuova prestazione insufficiente, dovranno essere fatti dei ragionamenti su cosa non va e in quel caso non è da escludere una nuova rivoluzione da parte di Simone Inzaghi.