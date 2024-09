L’Inter vuole riportarlo in Italia: nello scambio può finire Pavard

Un’operazione di scambio pazzesca, Pavard può lasciare l’Inter: Marotta pianifica un ritorno da urlo per giugno

Una sconfitta senza appello quella che, nel Derby della Madonnina, l’Inter di Simone Inzaghi è stata costretta ad incassare. Il Milan ha fatto meglio e meritato i tre punti, parola del tecnico piacentino che adesso dovrà risollevare i suoi per tornare a correre, a vincere e convincere.

Scudetto e Champions League, gli obiettivi della ‘Beneamata’ non cambiano nonostante la brusca frenata. Sempre con lo sguardo vigile al futuro e al calciomercato, a quelle che tra gennaio e soprattutto giugno saranno le trattative che modificheranno la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Sono ormai diversi giorni che un’operazione in particolare sembrerebbe potersi concretizzare in vista della prossima estate. In casa Inter potrebbe salutare, a sorpresa, Benjamin Pavard che rischia di finire al centro di uno scambio a dir poco clamoroso.

Un ritorno inaspettato e Marotta potrebbe sfruttare il francese per mettere a segno uno dei suoi colpi da capogiro al termine dell’attuale stagione. Yann Sommer è stato tra i protagonisti del Derby della Madonnina con diverse grandi parate che, tuttavia, non sono servite all’Inter per evitare la sconfitta. Lo svizzero, titolare inamovibile di Inzaghi, molto presto potrebbe lasciare il posto da titolare ad un altro grande talento di ritorno in Serie A.

Erede Sommer: l’Inter ‘ringrazia’ Pavard

Alla dirigenza di Viale della Liberazione piace tantissimo Guglielmo Vicario, estremo difensore del Tottenham che, dopo un passato all’Empoli, è approdato a Londra diventando presto uno dei migliori portieri della Premier League.

Sommer a dicembre compirà 36 anni ed il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2026 costringe la società nerazzurra a fare delle riflessioni, delle valutazioni necessarie a garantire un grande estremo difensore per il futuro. E in questo futuro potrebbe esserci proprio il 27enne Vicario, secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’. Una valutazione vicina ai 30 milioni di euro quella dell’ex portiere dell’Empoli (pagato 20, due anni fa) e che la dirigenza meneghina sembrerebbe disposta ad accontentare.

Magari con l’inserimento di Benjamin Pavard, un profilo che piace parecchio agli ‘Spurs’ che potrebbero chiedere proprio per avviare l’affare Vicario. Tutto potrebbe cominciare a prendere corpo nelle prossime settimane per poi concretizzarsi in estate, con l’Inter che punta ad avere un nuovo grande numero uno per il futuro nonostante in estate, teoricamente, abbia già preso l’erede dell’elvetico, ovvero Josep Martinez.