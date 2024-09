Tegola Inter, infortunio UFFICIALE per Barella: i tempi di recupero

L’infortunio capitato a Nicolò Barella potrebbe essere un macigno per la stagione dell’Inter: è arrivata la diagnosi ufficiale dopo gli esami

C’era grande apprensione in casa Inter dopo il problema muscolare accusato da Nicolò Barella nel derby contro il Milan. Dopo gli esami, oggi è arrivata una brutta notizia per i nerazzurri: “Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”, si legge nel comunicato.

I tempi di recupero, quindi, non sono brevi come ci si aspettava, anzi l’Inter punta a recuperarlo per il 20 ottobre, quando si giocherà il match contro la Roma. Invece, la mezzala ex Cagliari salterà sicuramente i match contro Udinese e Stella Rossa.

Non solo Barella, il Manchester City ha perso Rodri

L’Inter ha avuto un inizio di stagione tra alti e bassi, ma sicuramente uno dei momenti migliori l’ha vissuto nel big match di Champions League contro il Manchester City. I nerazzurri sono riusciti a portare a casa un punto importante nell’economia della competizione e soprattutto hanno dimostrato il loro avversario contro una delle principali pretendenti alla vittoria finale, un dato non da poco per definire ciò che potrebbero fare i nerazzurri da qui in avanti.

A pochi giorni dalla partita, però, proprio i Citizens hanno avuto una notizia terribile, che potrebbe cambiare inevitabilmente le cose per il resto della stagione. Siamo solo a settembre, ma uno dei calciatori più importanti a disposizione di Pep Guardiola è finito ai box per un grave infortunio e non tornerà molto presto.

Durante la partita del weekend contro l’Arsenal, Rodri si è accasciato al terreno parecchio dolorante, venendo subito accerchiato dai compagni di squadra e dagli avversari. Probabilmente già in quel momento, a parte le speranze del caso, tutti avevano capito che si trattava di un infortunio parecchio serio. Era solo l’inizio della gara, ma il mediano è subito uscito dal campo ed è stato sostituito.

Rottura del legamento crociato per Rodri: stagione finita

Il centrocampista spagnolo è uno dei principali candidati al Pallone d’Oro, un calciatore imprescindibile per Guardiola per dare equilibrio e geometrie alla squadra, ma purtroppo l’allenatore dovrà fare a meno di lui per parecchio tempo. Secondo quanto scritto poco dopo da ‘Marca’, infatti, le brutte sensazioni del campo sono state confermate.

Infatti, il ragazzo ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro e la diagnosi venisse confermata nei prossimi giorni, per lui si tratterebbe di stagione finita. Pensate che con Rodri in campo il City non ha perso per 74 partite consecutive, un record che si è interrotto a maggio scorso, vista la sconfitta in FA Cup con i cugini dello United.

Ora Guardiola dovrà capire come ripartire senza il big, anche se la rosa offre delle alternative. Anche se con uno stile di gioco diverso, Gundogan può occupare quella posizione e potrebbe avere molto più spazio Kovacic. Poi ci sarà anche il calciomercato di gennaio, da cui potrebbe arrivare il sostituto naturale dello spagnolo.