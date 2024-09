Colpaccio dal Chelsea: prezzo dimezzato per l’Inter

L’Inter potrebbe mettere a segno un grande colpo dal Chelsea a giugno: il calciatore potrebbe liberarsi a metà del prezzo iniziale

Il Chelsea è una delle squadre che nelle ultime campagne acquisti ha speso di più, e di conseguenza ha rivoluzionato la squadra e spesso anche guida tecnica. Ora sta cercando di portare avanti un nuovo ciclo con Enzo Maresca in panchina, ma non senza problemi. Già la scorsa estate, si è parlato tanto dei tantissimi, troppi calciatori che il tecnico italiano avrebbe avuto a disposizione e che avrebbero dovuto lasciare per forza di cose il club.

Alcuni l’hanno fatto, altri sono rimasti, ma non riescono a trovare lo spazio atteso sul campo, lasciando prefigurare un nuovo trasferimento nel prossimo futuro per dare adito alla loro carriera. Uno di questi potrebbe ben presto entrare nel mirino dell’Inter, anzi è già successo la scorsa estate, visto che è stato un’idea concreta per la dirigenza, ma senza che iniziasse una vera e propria trattativa.

Stiamo parlando di Benoit Badiashile, un difensore centrale dalla straordinaria potenza fisica, che sfrutta la sua esplosività muscolare in copertura per diventare un vero e proprio muro nel cuore della retroguardia. Le sue potenzialità potrebbero essere accentuate nel sistema di gioco di Inzaghi coperto dai due braccetti, ma l’operazione non è così semplice da portare a termine.

L’Inter pensa a Badiashile per la difesa: il prezzo cala

È chiaro che, nonostante il lungo contratto che lega il francese al Chelsea fino a giugno 2030, il calciatore potrebbe cambiare aria la prossima estate se le cose non dovessero cambiare. Fino a questo momento, non ha giocato neanche un minuto in Premier League e non sembra che il suo minutaggio sia destinato ad aumentare tanto presto.

I Blues hanno pagato il suo cartellino dal Monaco ben 38 milioni di euro, una cifra veramente importante considerando che si stava parlando di un giovane di prospettiva. Vista la sua mancata continuità in campo, però, questo prezzo si è già abbassato, per cui chi lo vorrà potrebbe pagarlo ‘solo’ 20-25 milioni di euro.

È evidente che l’Inter abbia bisogno di un acquisto importante in quella zona di campo, visto che il futuro di Acerbi e de Vrij resta in bilico e con i contratti in scadenza a giugno 2025 e Badiashile è un profilo che rientra perfettamente nei parametri richiesti da Oaktree.