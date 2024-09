Inter, è ‘allarme’ Zielinski: “Siamo preoccupati”

Il centrocampista non viene ancora impiegato con grande regolarità dal tecnico Inzaghi nell’Inter e cresce preoccupazione nell’ambiente polacco, ecco cosa filtra e come potrebbe essere sfruttata la sua qualità

Sono trascorse soltanto cinque giornate dall’avvio dei giochi di campionato ed una da quelli di Champions League, per cui servirà tutta la profondità della rosa a disposizione di Simone Inzaghi per affrontare a pieno regime anche il resto della stagione.

Il numero crescente di impegni ufficiali, infatti, costringe sempre più squadre ad organizzarsi all’insegna della completezza in tutti i reparti senza giungere a compromessi qualitativi in mezzo al campo. Ne è stato esempio anche il mercato dell’Inter nell’ultima sessione estiva: il presidente Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno lavorato per garantire al tecnico piacentino almeno un rinforzo per ogni zona del campo, andando a prelevare dagli svincolati di lusso persino Mehdi Taremi e Piotr Zielinski.

Quest’ultimo, orfano della calante esperienza con la maglia del Napoli e di un rapporto conflittuale fra la sua entourage ed il presidente Aurelio De Laurentiis, ha scelto la piazza nerazzurra per ripartire. Carico di un bagaglio notevole a livello internazionale soprattutto con Nazionale Polacca, di cui è orgoglioso secondo capitano alle spalle di un certo Robert Lewandowski. Finora però il minutaggio maturato all’Inter non ha rispecchiato a pieno la sua importanza, un punto all’ordine del giorno di cui ha discusso anche il giornalista polacco Dominik Wozniak, ospite della trasmissione in streaming ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale YouTube di ‘calciomercato.it’.

Zielinski gioca poco nell’Inter, filtra preoccupazione per la Nazionale Polacca ma c’è una soluzione

Stando alle parole del collega, in Polonia filtra un po’ di preoccupazione in relazione all’impiego di Zielinski da parte di Inzaghi. Soprattutto in funzione di quanto il centrocampista rivesta un ruolo centrale negli schemi della Nazionale anche in chiave futura.

Giocare con regolarità, in altri termini, significherebbe apportare costanza e consistenza anche negli impegni internazionali fra Nations League e prossime Qualificazioni ai Mondiali. “Fosse per me lo farei giocare titolare, del resto Inzaghi preferisce giocatori esperti in mezzo al campo. Ma capisco che far coesistere Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu non è affatto semplice. Pensavamo che il trasferimento all’Inter potesse essere perfetto per lui ma potrebbe risentirne di questo minutaggio”, ha raccontato nel corso della puntata.

Una soluzione comoda potrebbe comunque essere trovata per far felici tutti. L’Inter soffre ancora dell’assenza di un buon ricambio in mediana al posto di Calhanoglu laddove il giovane Kristjan Asllani non riesce ancora ad essere incisivo come il tecnico vorrebbe. Zielinski, al contrario, offrirebbe delle garanzie in un ruolo che lo ha già visto protagonista proprio in Nazionale. “In Polonia crediamo che sia uno slot perfetto per lui, potrebbe essere una indicazione interessante in quel ruolo”, ha infine aggiunto Wozniak.