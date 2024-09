Inzaghi smentito su Asllani: “Lo farebbe qualsiasi altro allenatore”

Simone Inzaghi viene criticato parecchio nelle ultime ore anche per la sua gestione di Kristjan Asllani: come stanno davvero le cose

L’Inter si è fermata nel derby contro il Milan e si tratta di uno stop brusco, visto che significa rallentare in classifica, ma anche un ridimensionamento globale del periodo nerazzurro, dopo l’ottima partita giocata contro il Manchester City.

Sul banco degli imputati, quindi, è finito Simone Inzaghi, un po’ per le sostituzioni operate contro Paulo Fonseca, un po’ per la gestione complessiva della squadra, che non ha convinto in molti. E tra i più criticati c’è anche Kristjan Asllani: il giovane regista sta ottenendo parecchio spazio in questa stagione, ma il suo gioco è sempre parecchio scolastico e poco incisivo, tanto che molti tifosi sostengono che i suoi ingressi in campo abbassino la qualità di tutta la manovra.

Anche contro il Milan non ha rubato l’occhio, anzi la percezione esterna è che l’Inter abbia perso il controllo del pallone e della partita, proprio quando ci sarebbe stato più bisogno di prenderla in mano.

I tifosi si scagliano contro Inzaghi per la gestione di Asllani

Inzaghi ha subito identificato Asllani come l’uomo perfetto per prendere il posto di Hakan Calhanoglu, all’occorrenza o nelle dinamiche di un turnover che per forza di cose va applicato.

Il problema è che il centrocampista ex Empoli per molti non è così brillante in quella posizione. Per questo, molti tifosi – come potete leggere di seguito – hanno accusato l’allenatore piacentino di ragionare male sul suo impiego da regista puro, e invece preferirebbero vederlo nella posizione di mezzala, come a Empoli.

Asllani non è un play davanti alla difesa.

Ripetiamolo tutti assieme: Asllani non è un play davanti alla difesa! — Enzo Marini (@Triplete64) September 24, 2024

Purtroppo Asllani non è pronto a prendere il posto di Chala, ma a quanto pare la dirigenza ci punta visto il rinnovo — Hakken Çalhanoğlu ⭐⭐ (@HenryChiroque1) September 24, 2024

Devono farsi trovare pronti anche i “sostituti”, sono d’accordo, anche se ho forti dubbi sul fatto che Asllani possa ricoprire il ruolo di Calha… — Harry Caul ⭐⭐🌳 (@Caul74) September 24, 2024

Su Asllani volevo dire ancora una cosa.

Sono convinto che qualsiasi altro allenatore al mondo lo toglierebbe dal ruolo di regista e lo farebbe giocare interno. — Julian Ross (@JulianRoss79) September 24, 2024

Aggiungiamo che difficilmente verranno accontentati. Inzaghi potrebbe anche tornare sui suoi passi dopo tre anni, per carità, ma è convinto che il ragazzo possa ancora dare tanto davanti alla difesa. La società ci punta, visto il rinnovo di contratto, e quindi continuerà ad alternarsi con Calhanoglu, sperando che presto possano arrivare prestazioni migliori.