La prova dell’otto di Frattesi: bivio decisivo per il futuro

Davide Frattesi resta un perno per il presente e per il futuro dell’Inter, ma ora arriva la prova decisiva per il centrocampista: come stanno le cose

L’Inter è arrivata a un momento decisivo della stagione, perché dopo gli ultimi passi falsi non si può proprio più sbagliare per reggere il passo delle prime in classifica e lottare per lo scudetto anche in questa stagione. La partita contro il Milan non ha lasciato sensazioni positive nell’ambiente e nei tifosi, un po’ perché un derby perso è pur sempre un derby perso, un po’ perché la prestazione non è stata per nulla brillante.

Come se non bastasse, è arrivata anche un’altra tegola per il presente dei nerazzurri sul campo. Infatti, Nicolò Barella è costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare che lo terrà ai box per almeno un mese e ciò influenza inevitabilmente le scelte di Simone Inzaghi e le dinamiche di gioco, visto che il calciatore sardo è assolutamente imprescindibile per la Beneamata.

Il suo sostituto naturale, anche se con caratteristiche diverse, è di sicuro Davide Frattesi. Da mesi si parla dell’impiego a singhiozzo dell’ex Sassuolo, che vorrebbe maggiore titolarità, ma spesso ha denunciato una discontinuità tecnica importante. Ora arriva la prova del nove, anzi dell’otto, considerando la sua posizione in campo.

Frattesi ora non può più sbagliare: arriva il momento decisivo all’Inter

Fino a questo momento, di Frattesi abbiamo apprezzato soprattutto l’abnegazione, la velocità e la capacità di occupare in corsa gli spazi offensivi con inserimenti taglienti in attacco, che gli hanno permesso anche di portare a casa un discreto bottino di gol lo scorso anno.

Da titolare, però, perde lo sprint che può avere a gara in corso e soprattutto inizia a denunciare qualche mancanza tecnica nel suo repertorio che dovrà per forza colmare se vuole essere protagonista a certi livelli. Di sicuro, non sarà mai Barella, perché garantisce altro in campo e il suo percorso è sempre stato diverso, ma le prossime partite saranno comunque fondamentali per capire quale sarà il futuro del ragazzo all’Inter, senza se e senza ma.

Ricordiamo, infatti, che all’orizzonte ci sono diverse big italiane ed europee che sono pronte a investire per il suo cartellino a giugno prossimo. La sua valutazione non può essere inferiore ai 35 milioni di euro, forse anche qualcosa in più, ma Marotta e Ausilio per il momento credono nel ragazzo e non hanno intenzione di cederlo.