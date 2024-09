Barella ha un’auto da urlo: costa una fortuna, vi farà sognare solo a vederla

Un infortunio muscolare costringe Barella allo stop prima della pausa di ottobre. Vi sveliamo una curiosità sul centrocampista nerazzurro

E’ uscito anzitempo dal Derby di domenica scorsa. Si pensava a un affaticamento muscolare e, invece, si è trattato di un infortunio più grave.

Sottoposto agli esami strumenti, Nicolò Barella ha riportato una distrazione al retto femorale della coscia destra. Il centrocampista sarà rivalutato la prossima settimana per monitorare lo stato della lesione. Intanto, è certa la sua assenza nelle prossime tre partite dell’Inter prima della pausa delle Nazionali di ottobre nelle quali i nerazzurri affronteranno Udinese e Torino in campionato e la Stella Rossa in Champions League.

Un’assenza pesante per Inzaghi. Pensate che Barella non saltava un match di campionato per infortunio da ben quattro anni ovvero da luglio 2020 (alla ripresa della Serie A post lockdown), quando si è fermato per una distrazione agli adduttori della coscia destra. Se il recupero procederà senza intoppi, lo rivedremo in campo il prossimo 20 ottobre nella trasferta all’Olimpico contro la Roma.

Che auto per Barella, un bolide dal costo esorbitante

Chissà se Barella si presenterà nuovamente al centro sportivo di Appiano Gentile come la scorsa estate quando i tifosi li presenti lo hanno filmato/fotografato a bordo della sua supercar. Una vettura potentissima e che non passa di certo inosservata sia per il sound del suo potentissimo motore quanto per il design e una livrea dal colore sgargiante.

Come altri colleghi, anche il centrocampista nerazzurro, evidentemente, ha la passione per le auto sportive e performanti. Per questo motivo non poteva non affidarsi a chi di vetture potenti e esclusive ne ha realizzate parecchie nella sua storia.

Barella ha scelto una Lamborghini Revuelto, la prima plug-in hybrid prodotta dal marchio di Sant’Agata Bolognese. L’erede della Aventador è dotata di un propulsore V12 supportato da tre motori elettrici in grado di sprigionare una potenza complessiva di 1015 cavalli. Una vettura che ruba l’occhio solo a vederla. Per renderla ancor più appariscente, Barella ha deciso di personalizzarla con un colore sgargiante, un Viola Parsifae, che rende la carrozzeria in fibra di carbonio ancora più esclusiva e di grande impatto nel contrasto con gli elementi di scarico in tonalità nera.

BARELLA CRUISING IN STYLE WITH A LAMBORGHINI! 🏎️✨ pic.twitter.com/7ka5aa4Ana — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) July 24, 2024

Non sappiamo se il calciatore interista ha personalizzato ulteriormente la sua Revuelto. Da quanto si legge su Quattroruote, l’abitacolo di questa Lamborghini può essere customizzatoa dal cliente con numerose combinazioni di cuciture e 25 colori diversi. Proposte anche diverse tinte per le cinture di sicurezze, i sedili sono riscaldabili e il volante può essere rivestito di pelle con inserti in carbonio. Tutti optional che hanno un costo elevato come la tinta esterna. Quest’ultima può arrivare a un costo di 25mila euro se non rientra tra quelle proposte anche in opzione.

La Lamborghini Revuelto ha un prezzo di listino base per l’Italia di 517.255 euro, cifra che può lievitare ulteriormente in base alle personalizzazioni richieste. Il modello ha avuto un tale successo che, a Sant’Agata Bolognese, hanno già due anni di produzione interamente coperta. Un gioielli esclusivo per il quale Barella non ha badato a spese.