Scoppia il caso tra Inter e Francia: “400 milioni per uno che non gioca mai”

L’Inter è alle prese con un nuovo caso che sta facendo discutere non poco tra Francia e Italia: non mancano le critiche anche sul web

Non è stata una settimana facile per l’Inter, perché i giorni che seguono un derby perso non sono mai facili da gestire, anche per molti tifosi. Bisogna dare subito risposte concrete, soprattutto in attacco dove, a parte un inizio folgorante da parte di Marcus Thuram, le cose non stanno andando così bene.

Ma c’è anche un nome che ha fatto discutere per gran parte dell’estate e che ora sta diventando soggetto a scherno e ironie sul web nei confronti dell’Inter e di molti tifosi nerazzurri. Stiamo parlando di Valentin Carboni, giovane talento argentino che è passato in prestito al Marsiglia in prestito oneroso e che, in caso di riscatto, porterebbe nelle casse nerazzurre per 40 milioni di euro totali. Ma i problemi non mancano.

Valentin Carboni non decolla a Marsiglia: solo 36 minuti giocati e tanta ironia

Vista l’alta valutazione per il trequartista, ora sono in tanti i tifosi di altre squadre che si stanno prendendo gioco dell’Inter e del ragazzo, sottolineando che anche a Marsiglia sta vedendo veramente poco il campo – 36 minuti totali giocati fino a questo momento.

C’è chi scrive cifre spropositate (400 milioni, appunto) per far capire come Marotta e Ausilio abbiano sparato alto, chi si chiede che fine abbia fatto, chi prende in giro anche una certa stampa che, secondo chi scrive, l’avrebbe etichettato troppo presto come fenomeno.

Il miglior calciatore di tutti i tempi….un nome solo Valentin carboni 400 milioni — Jako- Juventus (@Jako58727) September 25, 2024

Domani la Gazzetta: “Fenomeno Valentín Carboni, vale un milione per ogni minuto giocato!” — zivkomir (@zivkomir) September 25, 2024

vendono Valentin Carboni fenomeno e li recuperano subito 🤣🤣🤣 — Federico Pugile P 🥊 ❤️🖤 (@PPugile) September 25, 2024

🇦🇷 Valentin Carboni gioca pochissimo al Marsiglia: fino ad ora ha collezionato appena 36 minuti totali. Considerate questo prestito utile o bisogna richiamarlo a gennaio e portalo in qualche club che consideri il giocatore centrale nel progetto? pic.twitter.com/DsAzvmVY96 — Gianmarco✍🏼 (@GianmarcoDaria) September 25, 2024

Siamo ancora a inizio stagione e bisogna continuare a dar fiducia a un ragazzo che in Francia sta trovando ambizioni e tanta concorrenza. Certo, ora è chiamato a dimostrare il suo valore, altrimenti per l’Inter il problema non sarà di certo la facile ironia altrui.