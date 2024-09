Centrocampo ‘inedito’ e Lautaro: Inzaghi ha deciso

L’Inter a Udine potrebbe presentarsi con una nuova rivoluzione. Inzaghi pensa a dei cambi a centrocampo. La decisione su Lautaro

Simone Inzaghi prepara una ennesima rivoluzione nell’undici iniziale. Il tecnico dell’Inter in questa stagione non ha mai confermato la stessa formazione per due partite di seguito e sarà così anche contro l’Udinese. La sconfitta nel derby ha rappresentato una sorta di campanello di allarme per l’allenatore piacentino: alcuni giocatori stanno avendo delle difficoltà dal punto di vista fisico e per loro in Friuli quasi certamente ci sarà panchina.

Ricordiamo anche che l’Udinese è la prima di un trittico importante e che precede la sosta. Per i nerazzurri la trasferta in Friuli e il doppio impegno in casa contro Stella Rossa e Torino rappresentano un crocevia importante dopo le difficoltà avute in questo inizio di stagione. Serve un cambio di passo per non lasciare punti per strada e lanciare anche un messaggio alle dirette concorrenti sia in Italia che in Europa.

A Udine vedremo quasi certamente una formazione differente da quella del derby. Simone Inzaghi è pronto all’ennesima rivoluzione nella speranza che questa volta, a differenza di quanto successo contro Monza e Milan, le scelte paghino. Ad oggi in casa Inter c’è solo una certezza ed è Sommer. Lo svizzero, infatti, ha disputato tutte le partite e Martinez deve aspettare ancora per avere una chance da titolare.

Udinese-Inter: Inzaghi prepara una nuova rivoluzione

Al Bluenergy Stadium, davanti all’estremo difensore elvetico, ci dovrebbero essere Bisseck, preferito a Pavard. Con lui Acerbi e Bastoni. Confermati Dimarco e Darmian sugli esterni di centrocampo. Previste novità, invece, per quanto riguarda i tre interni. Barella è out per infortunio e Mkhitaryan è destinato alla panchina perché ancora non al meglio della condizione. Possibile quindi un centrocampo inedito con Frattesi e Zielinski ai lati dell’ormai imprescindibile Calhanoglu.

L’altra sorpresa riguarda l’attacco. Lautaro, indietro rispetto ai propri compagni dal punto di vista fisico, dovrebbe sedersi al fianco di Simone Inzaghi. Toccherà ancora una volta a Taremi affiancare Thuram. Queste le probabili formazioni del match di Udinese-Inter, match valido per la sesta giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 15 di domani, sabato 28 settembre:

UDINESE (3-4-1-2): Okoye; Touré, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Lovic, Karlstrom, Zemura; Thauvin, Brenner; Lucca. All.: Runjaic

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni A.; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Thuram. All.: Inzaghi