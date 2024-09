Decisione presa da Inzaghi: Lautaro ha detto sì

Le prestazioni sottotono di Lautaro Martinez hanno portato Inzaghi a prendere una decisione importante

Momento non sicuramente facile per Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter in questo inizio di stagione sta avendo più difficoltà di quanto si poteva immaginare ad inizio stagione. Il ritiro saltato a causa della Copa America ha avuto sicuramente un ruolo nella partenza assolutamente opaca del Toro. Ora, però, è arrivato il momento di cambiare passo. L’Inter ha bisogno del suo capitano e i tifosi sperano di vedere in campo presto il giocatore della scorsa stagione.

Cambio passo che deve arrivare con il lavoro e anche con qualche decisione importante da parte di Simone Inzaghi. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ha fatto una scelta forte su Lautaro e c’è anche il sì del giocatore. Si è pronti, quindi, insieme a dare una svolta alla stagione del Toro e, di conseguenza, dell’Inter. Perché i gol e le prestazioni a cui l’argentino ci aveva abituato stanno mancando ai nerazzurri.

“Silenzio, testa bassa e pedalare“, sono state queste le parole di Lautaro dopo il derby. L’argentino è consapevole di attraversare un momento non facile e si è reso disponibile a lavorare in modo molto duro per recuperare il terreno perso e aiutare il prima possibile i compagni.

Inter-Lautaro: decisione presa, cosa sta succedendo

Ora dalle parole si è pronti a passare ai fatti. Lautaro ha definito un programma insieme allo staff tecnico per ritornare nel minor tempo possibile al massimo della forma. L’idea è quella di fare sedute extra, passare più tempo alla Pinetina per recuperare le settimane di ritiro e portarsi alla pari dei suoi compagni. Ma non è assolutamente finita qui.

Il classe ’97 di Bahia Bianca sarà protagonista anche delle rotazioni, in sostanza del turnover di Simone Inzaghi. Stop necessari per rifiatare e recuperare dalle fatiche delle sfide precedenti. Una idea del tecnico condivisa dall’argentino per dare una mano ai compagni.

In questo momento la priorità sicuramente è il bene dell’Inter. Lautaro è pronto a lavorare in modo sodo per recuperare il terreno perso e aiutare i compagni. A partire da Udine. I tifosi si aspettano già da sabato un giocatore differente da quello delle ultime uscite. E magari anche vedere il primo gol in questa stagione dell’argentino. Una rete che potrebbe essere la scintilla per dare la svolta definitiva ad una annata non iniziata sicuramente nel migliore dei modi.