Due giganti su Marcus Thuram: l’Inter ha già deciso il suo futuro

Marcus Thuram ancora al centro di voci di mercato, c’è il serio rischio di un clamoroso addio: Marotta ha preso una decisione

Le scorie per un derby perso meritatamente sono state ormai smaltite, con l’Inter di Simone Inzaghi obbligato però a tornare a correre, per evitare di perdere ulteriore terreno dal vertice della Serie A. Un inizio di stagione che rimane comunque positivo anche se, al di là del calcio giocato, a tenere banco ancora una volta è il calciomercato.

Le idee di Beppe Marotta da mesi a questa parte sono chiare. No a spese folli, spazio ad operazioni oculate e programmate con largo anticipo sulla concorrenza, per accaparrarsi calciatori che altrimenti sarebbe impossibile portare a Milano. Recentemente è accaduto con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, entrambi convinti a firmare a zero con i nerazzurri. Un anno fa il più grande capolavoro ha preso il nome di Marcus Thuram, il quale dopo una stagione davvero strepitosa ha tutta l’intenzione di ripetersi a suon di reti e grandi prestazioni.

Il figlio di Lilian è ormai un titolare fisso di Inzaghi, che non ha praticamente mai rinunciato al francese quest’anno: 6 presenze, Champions compresa, con già 4 reti e 2 assist vincenti. Un ruolino di marcia che rispecchia quanto raccolto dall’ex Borussia M’Gladbach un anno fa: 15 gol, 14 assist in 46 apparizioni. Mostruoso.

Rivelazione choc: “Vogliono Thuram”

Adesso, però, l’Inter torna a preoccuparsi per quello che in sede di mercato potrebbe accadere al suo bomber. Una doppia ghiotta possibilità rischia di portare Thuram lontanissimo alla Milano nerazzurra: ecco cosa sta succedendo.

Il giornalista Ekrem Konur, estremamente informato sulle più recenti vicende in sede di calciomercato, ha lanciato la bomba. Thuram via dall’Inter, una possibilità concreta in vista dell’estate 2025. Il giornalista ha specificato, infatti, quella che potrebbe essere la prossima destinazione del centravanti francese.

“L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram sta suscitando l’interesse dei club di Premier League e della Liga”. Konur ha specificato quello che sembrerebbe essere lo scenario futuro con la punta francese al centro di un intrigo internazionale di mercato.

“Le prestazioni impressionanti di Thuram in Serie A hanno catturato l’attenzione di questi giganti, desiderosi di rafforzare le loro opzioni offensive”. Secondo Konur, però, l’Inter non ha la minima intenzione di pensare alla cessione della sua stella. Marotta e la dirigenza di Viale della Liberazione proveranno a fare muro, trattenendo il figlio d’arte ancora a lungo nella Milano nerazzurra.