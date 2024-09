È fatta per il rinnovo di Dumfries: tutti i dettagli

Raggiunto l’accordo definitivo fra l’entourage dell’esterno nerazzurro Dumfries e la dirigenza dell’Inter per il prolungamento di contratto fino a giugno 2028, previsto l’aumento d’ingaggio

A poche ore di distanza dalla disputa della sesta giornata del campionato di Serie A contro l’Udinese, l’Inter mette a segno un’altra importante operazione di mercato etichettata da tempo come necessaria. Onde evitare che Denzel Dumfries, esterno destro olandese, potesse sfuggire di mano a partire dalla prossima estate come uno dei tanti parametri zero in scadenza.

Ebbene sì, è ormai tutto pronto per concretizzare l’accordo raggiunto da tempo fra l’entourage del calciatore e la dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sul rinnovo di contratto, fino a giugno 2028. Il calciatore, seguito da tempo da molti club europei sia in Premier League che un Bundesliga, aveva aperto alla possibilità di un addio ma per Simone Inzaghi rappresenta ancora un tassello essenziale da schierare nel corso di una stagione estremamente lunga e ricca di impegni. Anche in vista della partita di domani contro l’Udinese, infatti, Dumfries è in ballottaggio con il solito Matteo Darmian per un posto da titolare. Una situazione che continuerà a ripetersi continuamente, fino al reinserimento di Tajon Buchanan come jolly versatile da schierare lungo entrambe le fasce.

Quattro milioni per Dumfries fino al 2028 con l’Inter, non c’è clausola rescissoria

Dumfries aveva acconsentito alla permanenza all’Inter da diverse settimane ma mancavano ancora gli ultimi dettagli tecnici da spolverare, inclusi quelli relativi alle condizioni contrattuali e d’ingaggio da apporre sul nuovo contratto.

Dal momento della firma, prevista in via ufficiale nelle prossime ore con tanto di presentazione da parte della società e conseguente comunicato, il calciatore percepirà 4 milioni di euro netti a stagione. Come riportato altresì da ‘Sky Sport’, non sarà presente alcuna clausola rescissoria come si era ipotizzato tempo addietro. Il calciatore resterà dunque un calciatore dell’Inter lasciando nelle mani della dirigenza totale spazio di manovra per eventuali trattative di trasferimento dal prossimo anno.