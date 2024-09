Marotta allo scoperto: “Oaktree lo vuole fortemente”

Le dichiarazioni di Marotta ormai non lasciano dubbi: Oaktree lo vuole fortemente e la proprietà farà di tutto per realizzare il progetto

Sono ormai trascorsi quasi quattro mesi dall’ingresso ufficiale di Oaktree in casa Inter e gli ultimi dubbi sembrano essere ormai svaniti sulla reale volontà degli americani: la proprietà statunitense ha intenzione di investire sul club per farlo rimanere ad alti livelli sia in Italia che in Europa. La decisione di immettere soldi subito dopo la fine della stagione era una prima conferma sulla volontà del fondo, ma ora arrivano anche le parole di Marotta che tolgono qualsiasi incertezza.

Il presidente dell’Inter, intervenuto a margine della presentazione di un progetto, ha confermato che da parte di Oaktree c’è il massimo impegno a raggiungere un traguardo. “La proprietà lo vuole fortemente“, fa sapere Marotta ai tifosi. Parole che confermato la decisione da parte del fondo americano di continuare ad investire fino a quando sono alla guida del club nerazzurro. Una sorta di rassicurazione dopo alcune settimane di incertezze.

L’arrivo di Oaktree aveva portato molti dubbi tra i tifosi dell’Inter. C’erano incertezze sul reale impegno economico della proprietà americana. La conferma dello staff tecnico e dirigenziale aveva rappresentato una sorta di conferma della volontà del fondo di puntare molto su questa nuova esperienza. Ma ora ci sono ulteriori certezze. A partire dal fatto di aver immesso dei soldi per aumentare il budget a disposizione del club.

Marotta rassicura: “Oaktree lo vuole”

Ma non è assolutamente finita qui. Marotta ha confermato che da parte di Oaktree c’è la volontà di costruire lo stadio di proprietà. “È una cosa che la proprietà vuole fortemente – fa sapere il presidente nerazzurro a margine di un evento – si sta parlando tanto, ma stiamo anche lavorando molto per raggiungere questo obiettivo. Di altro, però, non posso dire per correttezza”.

Parole che arrivano a poche ore da quelle del sindaco Sala. Nella giornata di ieri, giovedì 26 settembre, il primo cittadino meneghino ha avvisato che il nuovo impianto dovrà essere pronto entro il 2030 (data di scadenza dell’attuale affitto di San Siro) se la loro intenzione è quella di non continuare nell’attuale stadio.

Non ci saranno deroghe o altro da parte del Comune. La replica da parte di Marotta non si è fatta attendere: la volontà di Oaktree è quella di andare a giocare altrove e si sta lavorando per risolvere la questione in davvero poco tempo.