Approvato bilancio 2023/2024: rosso dimezzato, Oaktree immette soldi

Primo scoglio superato in casa Inter. Il bilancio della scorsa stagione è stato approvato con una forte riduzione delle perdite. I dettagli

C’era grande curiosità sul bilancio della scorsa stagione dell’Inter, l’ultimo dell’era Zhang. Alla fine l’esame è stato superato a pieni voti dal club nerazzurro e per i tifosi arrivano sicuramente buone notizie. Il club nerazzurro, infatti, ha visto una riduzione importante delle perdite. Ma le cose positive non sono assolutamente finite qui.

Oaktree, infatti, ha deciso di immettere dei nuovi soldi. Una chiara volontà da parte degli americani di voler investire sul club nerazzurro almeno fino a quando saranno alla guida dell’Inter. Una buona notizia sicuramente per i tifosi: non ci sarà nessun passo indietro dal punto di vista degli obiettivi. E siamo certi che la proprietà cercherà di essere protagonista già durante il calciomercato invernale per puntellare la rosa di Simone Inzaghi.

Restare competitivi, ma con un bilancio sostenibile. È questa la linea decisa da Oaktree. Il fondo americano ha deciso di puntare sui giovani di qualità e futuribili. Una strategia per dare vita in futuro a possibili plusvalenze molto utili al bilancio. Naturalmente per raggiungere questo obiettivo la strada è lunga, ma le prime notizie sui conti sono certamente positive. Il rosso dimezzato conferma che il percorso intrapreso dai nerazzurri è quello giusto.

Inter: dimezziate le perdite, le cifre

“Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio per l’anno fiscale 2023/2024 – si legge nel comunicato pubblicato dal club nerazzurro sul proprio sito – il fatturato si attesta a 473 milioni, con un aumento dei ricavi totali pari a +48 milioni. Forte riduzione delle perdite fino a -36 milioni (in calo di circa 50 rispetto all’anno precedente chiuso ai -85). Dopo la fine della stagione, il nuovo azionista di maggioranza ha ripatrimonializzato la Società per 47 milioni immettendo nuovi fondi per 44 milioni e convertendo l’ultima quota di finanziamento soci pari a 3 milioni“.

Quindi possiamo parlare di una doppia notizia assolutamente positiva. Da un lato abbiamo una riduzione del rosso e, di conseguenza, dei conti che stanno diventando sostenibili. Dall’altra vediamo Oaktree vogliosa di investire nel club nerazzurro almeno fino a quando resterà alla guida della società. L’obiettivo da parte della proprietà americana è quello di provare a continuare a vincere e magari farlo attraverso una economia sostenibile e una squadra molto giovane.