Salta la nazionale, il bomber va ko: che tegola per il ct

L’infortunio dell’attaccante subito nell’ultimo match di campionato lo costringe a uno stop di almeno un mese. Salterà partite importanti

Ormai è un mantra, ripetuto con grande puntualità da allenatori e soprattutto calciatori. Nel calcio attuale, si giocano troppe partite in un calendario sempre più ricco di impegni specie per coloro che militano nei top club che devono aggiungere a campionato e coppe europee anche le Nazionali.

Quasi paradossale quello che è accaduto a Rodri. Il centrocampista del Manchester City, uno dei principali candidati alla conquista del prossimo Pallone d’Oro, aveva addirittura minacciato un possibile sciopero dei calciatori per i troppi impegni ravvicinati che mettono a repentaglio la loro integrità fisica. Poco dopo le sue dichiarazioni, Rodri si è rotto il legamento crociato del ginocchio.

La sua stagione è compromessa come quella del portiere Ter Stegen del Barcellona. Più grave il ko dell’estremo difensore tedesco che si è lesionato il tendine del ginocchio. Per lui, annata già finita e prossima sostituzione con Szczesny che potrebbe così tornare subito in campo dopo l’annuncio del ritiro dal calcio di appena un mese fa.

Infortunio per il bomber, ecco quante partite salta

E’ andata meglio, almeno per l’entità della diagnosi, a Kylian Mbappé. Nel 3-2 contro l’Alaves, l’attaccante del Real Madrid si è procurato una lesione al bicipite femorale che lo costringerà a uno stop di almeno tre settimane. Certa, pertanto, la sua assenza nelle ultime tre partite che attendono i Campioni d’Europa in carica prima della pausa di ottobre per le Nazionali.

Mbappé sarà assente nel Derby di domenica prossima contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, nel secondo match di Champions League con il Lille in trasferta e contro il Villarreal al Bernabeu. Inevitabile anche la rinuncia alla convocazione della nazionale francese che disputerà, a ottobre, altre due partite di Nations League contro Israele e Belgio, entrambe in trasferta.

Il Real Madrid punta al recupero di Mbappé per le successive partite della seconda metà di ottobre. Tra queste spicca il Clasico contro il Barcellona previsto al Bernabeu il 26/10. Il 5 novembre poi il Real ospiterà il Milan nella quarta giornata di Champions. Per quella data, il recupero del fuoriclasse transalpino dovrebbe essere ampiamente completato.

Tra gli infortunati di settembre c’è anche Nicolò Barella, fermato da una distrazione muscolare alla coscia destra che gli impedirà di essere in campo con Udinese, Stella Rossa e Torino. Era dal 2020 che il centrocampista nerazzurra non saltava una partita di campionato per infortunio.