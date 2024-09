Conferme sull’interesse dell’Inter: oggi vale 25 milioni, ma già ne chiedono 100

L’Inter vuole regalarsi un colpo da sogno durante il mercato estivo: richiesta folle, 100 milioni di euro per il talento

Il pensiero al presente, ad una stagione ricca di impegni importanti che potrebbero regalare non poche soddisfazioni a Simone Inzaghi. Al di là delle voci su un presunto possibile addio del tecnico campione d’Italia – si parla insistentemente di Manchester United – i vertici di Viale della Liberazione stanno già programmando la prossima annata.

La scorsa estate il calciomercato ha portato non pochi volti nuovi alla corte del tecnico di Piacenza che, digerita la delusione per il derby perso, deve riportare sorriso e convinzione tra i suoi ragazzi. Non è escluso che in un ottobre carico di appuntamenti fondamentali per l’annata interista, si possa dare maggior spazio alle seconde linee come Zielinski (titolare sicuro oggi a Udine) e soprattutto Taremi.

La qualità non manca ed è giusto che gli sforzi compiuti in estate dalla dirigenza nerazzurra trovino sfogo sul rettangolo verde. A questo punto della stagione, però, si lavora anche in vista di gennaio: l’appuntamento più vicino nel quale, a sorpresa, Marotta potrebbe tirare dal cilindro l’ennesima sorpresa per l’attacco.

Ma c’è un’altra via che il presidente dell’Inter intende percorrere, stavolta per il mese di giugno. Un affare clamoroso che porterebbe tanta qualità in mezzo al campo: l’opzione caldeggiata da Marotta può fare impazzire i tifosi della Beneamata.

Inter, servono 100 milioni: richiesta choc

Il portale spagnolo ‘Elgoldigital’ parla di quella che potrebbe essere una grande operazione di mercato dell’Inter. Occhi, ormai da mesi, su Pablo Barrios. Il talentuoso centrocampista dell’Atletico Madrid finito in cima alla lista di Marotta e di diverse big di Premier League.

Conferme riguardo ad un accostamento che viene riferito ormai da mesi, con l’Inter in primissima fila per Pablo Barrios. Viene riportato come il costo del suo cartellino al momento si aggiri intorno ai 25 milioni di euro ma che allo stesso tempo Simeone e il presidente Cerezo siano estremamente tranquilli in vista del futuro.

Barrios ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro che andrà pagata per strapparlo al club di Madrid. Il giocatore stesso, tra le altre cose, è molto felice di vestire la maglia dell’Atletico ed il suo obiettivo per i prossimi anni è quello di conquistare trofei con i ‘Colchoneros’.

Al momento la volontà di Barrios di restare in Spagna potrebbe complicare le cose in vista dell’estate 2025. A maggior ragione visto che il ragazzo, classe 2003 e sotto contratto per altri quattro anni con l’Atletico, è stato sempre schierato da Simeone. Fino a questo momento per il 21enne di Madrid 4 presenze ed un assist, prima di subire un infortunio di natura muscolare.