Inzaghi ‘punge’ Lautaro: “Se la passava a Mkhitaryan era 4-1”

Al termine di Udinese-Inter, Inzaghi commenta la prestazione della squadra e bacchetta il bomber Lautaro Martinez

Contro l’Udinese l’Inter è partita alla grande, sbloccandola subito. Dopodiché è tornata sprecona, divorandosi più volte la palla del 2-0. Quando è arrivato il pareggio dei friulani in tanti avranno pensato all’ennesima partita beffa. Per fortuna, è tornato il Toro con il suo salvifico 2-1. Nel secondo tempo, sono arrivati altri due goal, uno per gli uomini di Inzaghi e l’altro dei bianconeri, per giungere al 3-2 finale.

Prima dell’inizio del match contro l’Udinese, Inzaghi aveva dichiarato di voler vedere in campo la “vera” Inter. E così è stato, nonostante tutto ciò che è successo tra il goal fulmineo di Frattesi e la rete che ha permesso a Lautaro di sbloccarsi dopo un lungo digiuno. Sono arrivati i 3 punti, ed era la cosa più importante. Ma la partita si è dimostrata più sporca del previsto. E a questo punto bisogna solo sperare che l’Inter possa presto ritrovare la solidità dell’anno scorso.

Il tecnico è apparso comunque contento. Ai microfoni di DAZN si è complimentato con la squadra per la prestazione: “I ragazzi sono stati fantastici e credo che abbiano giocato un grandissimo primo tempo. L’unica pecca è non aver fatto qualche goal in più. Alla fine ne sono arrivati tre ma potevano essere molti di più. Se Lautaro la passava a Mkhitaryan potevamo andare sul 4-1“.

Quindi Inzaghi se la prende con il bomber della serata, Lautaro Martinez. Con la difesa, invece, appare più clemente… “Dovevamo fare meglio sui goal dell’Udinese, ma non ho nulla da rimproverare“, ha continuato l’allenatore. Dopodiché ha spiegato quale aspetto lo ha davvero colpito della prestazione della sua squadra: “Sapevo che avremmo vinto oggi, perché gli occhi dei ragazzi, in settimana, parlavano chiaro. Sapevo che avremmo fatto una grande partita, ecco perché oggi non mi va di rimproverare nulla. Veniamo da una settimana delicata“.

Simone Inzaghi: “Grandissima reazione, ma Lautaro doveva passarla“

Contro l’Udinese la squadra di Inzaghi ha mostrato gli stessi difetti che hanno fatto preoccupare il pubblico nerazzurro in questo avvio di campionato: scarsa concretezza, distrazioni difensive e troppi errori tecnici a centrocampo. Per Inzaghi le note positive sono più di quelle negative. “Mi prendo la grandissima reazione e la grande gara dei ragazzi. E voglio che i goal subiti siano motivo di crescita. Abbiamo il 100% tra tiri subiti e gol subiti. Non lo so, ora va così…”

Il tecnico dell’Inter pensa che c’entri un po’ di sfortuna. Ma, da ciò che dice, sembra proprio che Inzaghi appaia più preoccupato dei goal sbagliati (ecco il motivo del rimprovero a Lautaro) rispetto a quelli concessi.

“Dovevamo pulire meglio l’area ma i ragazzi sono stati bravissimi, ero sicuro della grandissima reazione e questo conta più di tutto“, ha dichiarata il tecnico piacentino. Ovviamente, per il Toro ci sono anche delle carezze. “La squadra aveva gli occhi giusti, come piacciono a me. Avevamo bisogno di una prestazione così. Lautaro ci ha dato una grossa mano: si è messo al pari con gli altri, e sono molto contento per lui. Sono felice anche per Frattesi e tutti gli altri“.