Inzaghi saluta e porta via il suo pupillo: via insieme dall’Inter

Simone Inzaghi può dire addio all’Inter e portare con sé uno dei suoi fedelissimi: i tifosi nerazzurri restano senza parole

Nella scorsa stagione il dominio dell’Inter, in Serie A, è stato totale. Gli uomini di Inzaghi, primi praticamente dall’inizio alla fine, hanno portato a casa la tanto desiderata seconda stella. Uno Scudetto dal sapore speciale che ha celebrato, semmai ve ne fosse bisogno, il talento del tecnico di Piacenza.

Dopo lo 0-0 dell’Etihad Stadium contro il Manchester City per l’Inter sembrava tutto perfetto. Il Derby della Madonnina perso allo scadere contro il Milan ha lasciato scorie pesanti da smaltire, la sensazione che qualcosa di storto stia lentamente facendo capolino rispetto ad un anno fa.

La rosa è stata rinforzata in maniera corposa, praticamente in ogni reparto e senza arrivare a pesare eccessivamente sul bilancio del club di Oaktree. Dopo il ko con i rossoneri, però, Inzaghi non ha risparmiato una pesante critica ai suoi e complimentandosi con gli avversari: “Hanno vinto con merito”, ha detto subito dopo il fischio finale.

Nulla di preoccupante, però, visto che nonostante le ore assolutamente delicate vissute post Inter-Milan, il posto di Inzaghi rimane ben saldo sulla panchina dei campioni d’Italia. Almeno per il momento. Lo scorso 12 luglio Beppe Marotta ha annunciato la firma del rinnovo da parte dell’ex Lazio, fino al 30 giugno 2026. In vista dell’immediato futuro, però, sembrerebbe che qualcosa possa cambiare. Inzaghi è ricercatissimo e assai apprezzato, soprattutto in Premier League.

Inzaghi si prende il big: addio da 75 milioni

Inzaghi potrebbe fare le valigie e lasciare la Milano nerazzurra, magari con il secondo Scudetto consecutivo in tasca: il modo migliore per salutare la sua Inter. Sulle tracce del piacentino vi è specialmente il Manchester United, club nel quale Inzaghi potrebbe portare con sé un titolarissimo.

I ‘Red Devils’ starebbero valutando una sostituzione in panchina, visto il rendimento tutt’altro che esaltante della squadra in mano a Erik ten Hag. Il manager olandese ha portato i suoi all’undicesimo posto fino a questo momento, con appena 7 punti in classifica. Non a stagione in corso ma a bocce ferme potrebbe esservi l’avvicendamento, con il primo ‘colpo’ inglese di Inzaghi che potrebbe essere proprio Nicolò Barella.

Con Casemiro ed Eirksen ormai avanti con l’età – non è escluso che il danese possa salutare già a gennaio – il talento sardo potrebbe finire in cima alla lista dei ‘Red Devils’. Servirebbero però almeno 75 milioni di euro per far vacillare Marotta e soci in merito a una cessione di Barella, nominato recentemente tra l’altro MVP di Manchester City-Inter. Una doppia batosta in casa nerazzurra che darebbe il via ad un’importantissima rivoluzione estiva.