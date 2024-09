L’annuncio su Hakimi fa impazzire i tifosi: nuovi contatti, presto la firma

Il futuro di Achraf Hakimi potrebbe cambiare all’improvviso: sono già stati intrapresi i primi contatti, presto potrebbe arrivare la firma

Tra gli esterni di fascia destra che ultimamente hanno scritto la storia dell’Inter non si può non inserire Achraf Hakimi. Agli ordini di Antonio Conte, il laterale ha messo in mostra tutte le sue qualità, diventando un fattore straordinario per i nerazzurri e mettendo a segno diversi gol e assist.

Purtroppo, l’estate successiva, la dirigenza ha ceduto alla tentazione di portare a termine una ricca plusvalenza e ha detto addio al calciatore, passato al PSG. Da allora, rappresenta un rimpianto importante per i tifosi, che l’hanno adorato nel suo periodo a Milano. E anche il terzino non ha fatto mancare in più occasioni il suo apprezzamento per il mondo nerazzurro e sperano in un suo ritorno, anche perché si troverebbe benissimo nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.

In realtà, le possibilità di rivederlo in Serie A sono ben poche, anche perché i parigini non hanno alcuna intenzione di lasciarlo partire. Da tempo, oltre ai ricorrenti rumors sull’Inter, per il calciatore si è mosso anche il Real Madrid, ma senza mai riuscire a tesserare il ragazzo. Nel prossimo futuro, le cose potrebbero diventare ancora più complicate.

Il PSG si muove per il rinnovo di Hakimi: è un pupillo di Luis Enrique

Arrivato a Parigi nel 2021, Hakimi sta vivendo uno dei suoi momenti migliori da quando ha lasciato l’Inter. Il marocchino è un punto di riferimento assoluto per Luis Enrique, un elemento imprescindibile per il suo calcio e proprio per questa ragione, secondo quanto riportano dalla Spagna, l’allenatore avrebbe già chiesto alla sua società di mettersi in moto e iniziare a contrattare con il suo entourage il rinnovo di contratto.

Forte di questa leadership e delle ottime partite giocate, Hakimi non sembra intenzionato ad accettare la corte di altre big europee, e proprio per questo andrà avanti verso la firma del nuovo contratto. Si tratta di una questione parecchio importante per il PSG, nonostante manchino ancora due anni alla scadenza, vista com’è finita con Kylian Mbappé e il suo trasferimento a parametro zero al Real Madrid.

I francesi vogliono evitare di trovarsi al centro di altri casi simili, per cui si aspettano che le contrattazioni possano andare verso la fumata bianca nelle prossime settimane, con buona pace di chi avrebbe voluto puntare sul ragazzo.