Thuram sconcertato: cosa è successo durante Udinese-Inter

Marcus Thuram è rimasto a bocca aperta per quello che è successo durante la partita tra Udinese e Inter: ecco la ricostruzione

L’Inter doveva subito reagire contro l’Udinese dopo aver perso il derby contro il Milan, ma durante il primo tempo si è capito che la crisi non è proprio alle spalle, nonostante il parziale vantaggio. Infatti, Davide Frattesi è subito riuscito a sbloccare la situazione con un bell’inserimento e uno strano tocco al pallone che ha bruciato l’intervento di Okoye.

Poi sono arrivate una serie di occasioni divorate dai nerazzurri e il pareggio di testa da parte di Kabasele, che ha fatto tornare i fantasmi della rete subita dai rossoneri. Il difensore dei padroni di casa ha svettato di testa, anticipato tutti e messo il pallone all’angolino, senza lasciare scampo a Yann Sommer. Al 19esimo del primo tempo, però, c’è anche stato un episodio controverso di cui in pochi si sono accorti.

Thuram sconcertato dalla scelta dell’arbitro: cosa è successo

I primi minuti dopo il gol di Frattesi sono andati via in maniera piuttosto pulita, senza troppi problemi e con tante occasioni per i nerazzurri per raddoppiare. Anche Thuram ha fatto il suo e prima della metà della prima frazione di gioco, il francese era riuscito ad andare via nell’uno contro uno e Kabasele l’ha buttato giù.

L’arbitro, però, non ha ravvisato irregolarità e non ha esposto il cartellino giallo, trovando la reazione piuttosto sconcertata dell’attaccante dell’Inter, per cui l’intervento irregolare era netto. Magari con quella sanzione le cose ora sarebbero andate in maniera diversa, senza voler giustificare i nerazzurri.