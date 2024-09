Ufficiale: operazione al ginocchio e stop lunghissimo

Il difensore sarà indisponibile per i prossimi cinque o sei mesi causa infortunio ed intervento chirurgico, seguirà una riabilitazione che lo terrà lontano dagli scontri diretti con l’Inter

Nell’attesa di conoscere il verdetto del campo a seguito della partita da giocare nel weekend contro l’Udinese, fra le primissime outsider di questa nuova stagione di Serie A, l’Inter continua a programmare il proprio calendario con minuzia maniacale.

Del resto, il quantitativo di impegni è lievitato ancora una volta rispetto alle ultime due stagioni, durante le quali moltissimi calciatori ed addetti ai lavori avevano lamentato un dispendio energetico sovradimensionato rispetto alle capacità fisiologiche di ciascuno dei protagonisti. Una circostanza spuntata anche nell’ultimo derby giocato contro il Milan: gli uomini di Simone Inzaghi sono apparsi leggermente scarichi e senza grande lucidità mentale. Nulla di irrecuperabile, ma serve programmazione. Anche in vista delle tante altre partite importanti che segneranno il cammino dei campioni d’Italia uscenti.

Scongiurare il rischio di infortuni è un altro punto all’ordine del giorno da tenere in seria considerazione, motivo per cui anche il turnover avrà ruolo centrale negli schemi di gioco delle squadre. A tal proposito, sebbene non sia impegnata in nessuna delle competizioni europee per club, anche l’Empoli è andato incontro ad una perdita sostanziale.

Sazonov operato al ginocchio, salterà entrambi i match contro l’Inter

Il difensore georgiano Saba Sazonov, in prestito dal Torino, aveva infatti subito un duro infortunio nel corso dell’allenamento posteriore all’incontro disputato la scorsa domenica contro la Juventus.

I primi esami avevano evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, tegola severa che lascia sempre presagire uno stop prolungato per diversi mesi. Quest’oggi si è tenuto l’intervento chirurgico presso una clinica sita in Bologna, alla presenza dello staff medico dell’Empoli. Stando alle ultime informazioni sopraggiunte, Sazonov resterà indisponibile per i prossimi cinque o sei mesi. Non potendo dunque prestare servizio nel corso dei due scontri contro l’Inter in programma il prossimo 30 ottobre al Castellani ed il ritorno a San Siro, con data momentanea fissata al 25 gennaio del prossimo anno solare ancora da confermare.