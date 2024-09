Ancora con la Marotta League: la protesta dei tifosi Juve

I tifosi della Juventus si scagliano ancora una volta contro l’arbitrato e ritorna ormai la famosa ‘Marotta League’. Cosa è successo

Nuovo turno di campionato e ancora polemiche arbitrali. Nonostante la vittoria, sui social i tifosi della Juventus non hanno assolutamente condiviso alcune decisioni del direttore di gara durante il match contro il Genoa. E così si è ritornato a parlare dell’ormai famosissima Marotta League.

Polemiche che sono andate avanti per ore e hanno riportato d’attualità anche il famoso contatto tra Ronaldo e Iuliano. Un episodio che ha sempre fatto discutere e portato non pochi scontri a distanza anche tra le due società. In questo caso sono stati i tifosi ad accendere il dibattito social attaccando duramente l’arbitraggio. Una direzione che è sembrata non sicuramente all’altezza di una partita molto delicata come quella tra Genoa e Juventus.

La Marotta League è ritornata virale dopo il contatto tra Bani e McKennie al limite dell’area di rigore nel primo tempo. Come confermato da Marelli a ‘Dazn’, è il difensore del Grifone a commettere fallo sull’americano. La lettura del direttore di gara, però, è stata opposta: intervento scorretto del centrocampista bianconero e punizione per i padroni di casa.

👀 #UdineseInter – #Mkhitaryan tocca il pallone (che è sulla linea dell’area di rigore), ma sembra esserci prima il fallo di #Ekkelenkamp. In ogni caso, è il braccio appoggiato a terra, quindi se non è volontario, non è punibile @calciomercatoit pic.twitter.com/lAiSAwAdbN — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) September 28, 2024

Ritorna la Marotta League: cosa è successo

Una scelta che ha scatenato la rabbia sui social da parte dei tifosi bianconeri. In molti hanno contestato la decisione del direttore di gara parlando di Marotta League, malafede oppure riportando d’attualità il contatto tra Iuliano e Ronaldo del 1998. Un episodio simile e che ha fatto discutere per anni. Da sottolineare che in questo caso lo scontro non è avvenuto in area di rigore per questo motivo al massimo si ripartiva con una punizione per la Juventus e non con un tiro dagli undici metri. Motivo per cui il Var non è intervenuto.

Nonostante questo, le critiche al direttore di gara non sono assolutamente mancate. Poi per fortuna di Colombo ai fini del match non è stato un errore grave. La Juventus è riuscita a portare a casa i tre punti e salire in testa alla classifica per una notte.

Arbitraggio subito scandaloso fallo netto su McKennie appena fuori area trasformato in un incredibile sfondamento #GenoaJuventus — zivkomir (@zivkomir) September 28, 2024

Non c'è malafede, sono proprio scarsi, come cazzo puoi fischiare fallo di McKennie? #GenoaJuve — Gianluca ⚪⚫ (@Gianlu_21) September 28, 2024

Fallo netto su McKennie diventa fallo in attacco. Abbiamo capital come deve finite questa partita dai, inutile anche giocarla. #MarottaLeague #GenoaJuve — Sebastiano Stocco (@Seba5890) September 28, 2024

AHAHAHAH HA FISCHIATO FALLO CONTRO. Basta dai.

Chiudete questa pagliacciata.#GenoaJuve — Domenico Fiore (@DomenicoFiore92) September 28, 2024

Ok, allora Ronaldo fece fallo su Iuliano #GenoaJuve — 👇Yostoaqui👇 (@Vinjuve) September 28, 2024

Naturalmente per il fischietto ligure un errore che potrebbe costargli una piccola bocciatura in vista del prossimo turno visto che, almeno dalle immagini, sembrava una lettura molto facile.