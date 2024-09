Il bomber che ha stregato Ausilio: segna un gol a partita

Piero Ausilio è rimasto stregato da un bomber che sta conquistando la scena europea: fino a questo momento, ha segnato un gol a partita

Il dossier relativo la seconda punta è rimasto aperto in casa Inter. Lo scorso calciomercato, infatti, si è chiuso senza l’arrivo di quel calciatore di qualità e fantasia a lungo richiesto da Simone Inzaghi e che era stato identificato in Albert Gudmundsson, poi passato alla Fiorentina.

Semplicemente, non è bastata la cessione in prestito di Valentin Carboni al Marsiglia – le premesse non sono così buone, visto un inizio di stagione in cui ha visto il campo con il contagocce -, e alla fine, nonostante i tanti rumors, sia Marko Arnautovic, sia Joaquin Correa sono rimasti a disposizione dell’allenatore piacentino.

In ogni caso, non bisogna disperare, perché le cose cambieranno sicuramente da giugno prossimo, visto che l’austriaco e l’argentino sono in scadenza di contratto e nessuno in società ha intenzione di rinnovare gli attuali accordi. Marotta e Ausilio, dunque, sono a caccia di almeno un profilo che possa occupare quella casella nella costruzione della rosa e Oaktree spinge affinché si tratti di calciatori giovani e di prospettiva. Il nome giusto potrebbe arrivare, ancora una volta, dalla Bundesliga.

Ausilio mette nel mirino Omar Marmoush: un gol a partita

Se la stagione dell’Inter non è iniziata al meglio, lo stesso non si può dire di quella dell’Eintracht Francoforte. Il club tedesco è tra le prime in classifica e lo deve anche a uno strepitoso Omar Marmoush. L’attaccante si sta imponendo come una delle rivelazioni del torneo e sembra essere alla stagione della sua consacrazione a 25 anni.

Dopo gli inizi in Egitto, ha vestito le maglie di Wolfsburg, St. Pauli e Stoccarda, prima della destinazione attuale, in cui sta brillando non poco. Non a caso ha già realizzato quattro gol e un assist in quattro partite nell’attuale Bundesliga, arrivando al 71 per cento di partecipazione nelle reti della sua squadra.

Sono numeri mostruosi, che vanno abbinati a una duttilità rara, visto che può giocare da seconda punta, da centravanti e anche da esterno. Insomma, anche se va verificato il suo adattamento in Italia, sembra l’uomo perfetto per il reparto offensivo di Inzaghi. Per il momento, si tratta comunque solo di un’idea, anche perché la sua valutazione è già schizzata a 25 milioni di euro e potrebbe salire ulteriormente.