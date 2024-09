Inzaghi se ne è innamorato: colpo Inter in casa Bologna

Il mister nerazzurro ha adocchiato il colpo in Serie A: il talento del Bologna nel mirino per il mercato estivo

La direzione presa dall’Inter in sede di calciomercato è chiaramente ambiziosa. D’estate sono arrivati grandi colpi che hanno arricchito la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Un trend che, pare evidente, possa ripetersi tra qualche mese proprio sotto la spinta del tecnico piacentino.

Il focus per la prossima stagione, in sede di mercato, è rappresentato da due settori nel campo su cui Marotta sta già lavorando sottotraccia. Il primo è sicuramente l’attacco, il quale perderà sicuramente due pedine attualmente in rosa. Marko Arnautovic e Joaquin Correa sono stati a lungo tra i primissimi nomi ‘bocciati’ da Inzaghi e, di conseguenza, messi sul mercato.

Il mese di agosto non ha portato novità rilevanti in tal senso e, in mancanza di offerte convincenti, i due sono rimasti ad Appiano Gentile. Entrambi in scadenza proprio il 30 giugno 2025, non è affatto da escludere che almeno uno dei due possa fare le valigie già nel mese di gennaio. Attenzione massima, poi, in difesa.

La dirigenza di Viale della Liberazione punterà a svecchiare e rinnovare un reparto che sta già mostrando le primissime crepe dopo una stagione da applausi come quella della seconda stella. I nerazzurri devono fare i conti con i contratti in scadenza la prossima estate di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. La sensazione, al momento, è che ambedue possano lasciare la Milano nerazzurra a zero. L’età avanza ed è tempo di pensare a degni sostituti.

Dal Bologna all’Inter: lo vuole Inzaghi

A tal proposito un nome in particolare sta attirando l’attenzione di Simone Inzaghi che proverà a chiedere uno dei gioielli più talentuosi del Bologna per il prossimo calciomercato estivo. Un difensore dalle grandi capacità ideale per la retroguardia nerazzurra.

Si parla di Sam Beukema, 25 anni olandese arrivato a Bologna per 9 milioni nel luglio 2023. Da allora la crescita del centrale è stata esponenziale, rivelandosi già l’anno scorso uno dei difensori più forti e affidabili della Serie A, contribuendo attivamente alla qualificazione alla Champions League della squadra di Thiago Motta. Qulla che sta vivendo a Bologna potrebbe essere l’ultima stagione dell’ex AZ Alkmaar prima del grande salto in una big.

In questo caso, Marotta potrebbe accontentare Inzaghi e portare Beukema ad Appiano Gentile, dal prossimo luglio, con una proposta che potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Staremo a vedere, intanto l’olandese in questa stagione ha già collezionato 9 presenze ed 1 assist con la maglia del Bologna.