L’ombra dell’America sul futuro di Sommer: il piano per la prossima estate

Il futuro di Yann Sommer all’Inter potrebbe essere clamorosamente in bilico: come stanno le cose e gli scenari per il portiere

È chiara la linea che Oaktree ha tutta l’intenzione di adottare per il prossimo futuro dell’Inter. La proprietà americana ha tutta l’intenzione di puntare su calciatori giovani e di prospettiva, che possano rappresentare un asset tecnico ed economico per l’attualità e per gli anni successivi.

È altrettanto evidente che i contratti di alcuni calciatori nerazzurri più esperti debbano essere valutati nei prossimi mesi, in un senso o nell’altro. Tra questi, c’è anche quello di Yann Sommer: l’estremo difensore svizzero ha un accordo in scadenza a giugno 2026, ma i tempi per il suo addio potrebbero cambiare all’improvviso, nonostante le ottime prestazioni sul campo.

Le cose non sono andate molto bene contro il Genoa, in cui è stato protagonista in negativo del 2-2 finale contro i rossoblù, ma si è ampiamente riscattato contro il Manchester City e contro il Milan – nel derby contro i rossoneri è stato probabilmente il migliore in campo con un paio di interventi superlativi. L’Inter è contenta di lui, ha acquistato Josep Martinez per farlo crescere alle sue spalle, ma il destino dello svizzero resta paradossalmente in bilico, nonostante la direzione sembri abbastanza chiara.

Sommer e il pressing dalla Mls: come stanno le cose

Ricordiamo, inoltre, che poche settimane fa, alla fine di un Europeo in cui le cose sono andate bene per gli elvetici, Sommer ha scelto di ritirarsi dalla nazionale svizzera, proprio per concentrarsi al massimo sul proprio club, con tutte le competizioni e le partite che richiede una stagione parecchio congestionata come quella appena iniziata.

Durante la prossima primavera, però, potrebbero arrivare delle offerte dalla Mls che potrebbero cambiare del tutto le cose per l’estremo difensore. Per molti, l’America è la destinazione ideale per chiudere la carriera, e con un ricco contratto, Sommer potrebbe anche dire addio all’Inter con un anno di anticipo.

In realtà, però, il portiere sembra totalmente concentrato sul progetto nerazzurro e per questo potrebbe decidere comunque di rispettare il suo attuale contratto fino al 2026. Allo stesso tempo, l’Inter non ha alcuna intenzione di forzare la sua uscita, visto che crede in lui e nel fatto che possa guidare i nerazzurri tra i pali per questa stagione e quella successiva.