Spunta la classifica speciale di Serie A: l’Inter è subito in testa

Nonostante un inizio di stagione che pare sempre più difficile, l’Inter si aggiudica il primato in una classifica speciale di Serie A: occhio anche al Milan

Da qualche anno, non capitava un inizio così lento in classifica per l’Inter. I nerazzurri hanno pareggiato contro Genoa e Monza, due partite sulla carta abbordabili per i campioni d’Italia e soprattutto, dopo diverso tempo, la Beneamata è finita ko nel derby contro il Milan, proprio quando i rossoneri sembravano a corto di energie mentali e fisiche.

Insomma, le ottime prestazioni contro Manchester City e Atalanta non bastano per soddisfare la dirigenza e i tifosi, ma l’Inter resta convinta di poter invertire al più presto la rotta e trovare le motivazioni e le qualità che hanno dominato la scorsa stagione e hanno portato anche la seconda stella.

In ogni caso, i supporters nerazzurri non hanno alcuna intenzione di mollare il club, anzi hanno già dimostrato in questa primissima parte di stagione di essere sempre ben presenti per aiutare la squadra.

La classifica media degli spettatori di Serie A: Inter in testa

‘Calcio e Finanza’ ha pubblicato la media degli spettatori di Serie A fino alla quinta giornata. Innanzitutto, viene precisato che si tratta di 30.975 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 90,90%. Sono numeri veramente straordinari e che non si verificavano dalla stagione 1997/98.

Entrando nello specifico, in testa c’è l’Inter che nelle prime gare casalinghe ha totalizzato una media di 72.677 spettatori a partita. Non solo, perché subito dopo c’è il Milan con 71.008 tifosi medi, in linea con le campagne abbonamenti delle due big meneghine.

A chiudere il podio c’è la Roma, che ha totalizzato 65mila spettatori. Andando avanti in questa classifica ci sono il Napoli e la Lazio, con 48mila e 43mila tifosi medi allo stadio.