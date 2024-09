Tutto su Urbanski, il giocatore che ha ‘stregato’ Moratti

Massimo Moratti ha un consiglio per Beppe Marotta: puntare sul gioiellino polacco del Bologna Kacper Urbanski

La Serie A sembra finalmente accorta del talento di Urbanski, trequartista ventenne del Bologna. Con il nuovo allenatore Vincenzo Italiano, dopo una partenza singhiozzante, è finalmente riuscito a vedere la squadra adattarsi ai suoi concetti di gioco. Nonostante le cessioni importanti, il rossoblù rivelano ancora numerosi profili di talento, tra i quali spicca il giovanissimo Kacper Urbanski. Se il Bologna è riuscito a sbloccarsi nell’ultimo turno di campionato, espugnando il terreno del Monza e raggiungendo così quota 6 punti in classifica, è soprattutto grazie ai colpi del giovane centrocampista offensivo polacco, che Italiano ha avuto il merito di schierare titolare.

Urbanski ha firmato la rete del primo vantaggio rossoblu, al 24′ del primo tempo. Ma oltre al goal si è fatto notare anche con una prestazione molto solida, fatta di passaggi intelligenti, corsa, contrasti e coraggiosi affondi con e senza palla.

I molti lo avevano notato anche lo scorso anno: anche Thiago Motta aveva puntato sul ragazzino nato a Danzica, tanto da fargli collezionare 25 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Ma nella scorsa stagione Urbanski era apparso in più occasioni intimidito o poco convinto delle proprie qualità. Con Italiano in panchina qualcosa è cambiato. Forse il ragazzo sente di più la fiducia del nuovo mister e si sente così libero di esprimersi. Conta ovviamente anche l’esperienza in Nazionale a Euro24 in Germania, dove ha avuto modo di confrontarsi con grandi campioni.

Uno che sembra già pazzo di Urbanski è l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti. In un’intervista rilasciata a Libero, l’ex patron dell’Inter ha ammesso di aver osservato il centrocampista del Bologna nei giorni scorsi e di essere rimasto colpito. Le qualità del ragazzo lo hanno già conquistato. “Mi sembra davvero bravo“, ha detto l’ex numero uno nerazzurro. E qualcuno lo interpreta come un suggerimento ad Ausilio e Marotta.

Moratti punta su Urbanski: “Davvero bravo…“

Nato a Danzica, il giovane centrocampista scoperto da Sartori ha iniziato a giocare a calcio per un’accademia calcistica della sua città, il Lechia Gdansk. Il passaggio alla squadra dei professionisti è avvenuta nel novembre del 2019. Nel febbraio del 2021 è passato al Bologna. Il debutto c’è stato soltanto a maggio, nella sconfitta per 2-0 contro il Genoa.

Dopo una stagione con poche presenze, sembrava che il ragazzo volesse uscire a zero: il suo contratto scadeva a giugno 2023, e parlando con la stampa polacca Urbanski aveva lasciato intendere di star cercando altro.

A sorpresa, a fine luglio, il Bologna è riuscito a trattenerlo, prolungandogli il contratto fino alla fine di giugno 2025, con un’opzione per un altro anno. E il 22 settembre 2024 il ragazzo si è guadagnato l’attenzione che cercava segnando il suo primo goal con il Bologna nella vittoria per 2-1 contro il Monza.

Un colpo utile per l’Inter?

Dal 2023, Urbanski è entrato anche fra i convocati dell’under 19 polacca, ed è stato sfruttato durante gli Europei Under 19 a Malta. Un anno dopo si è unito alla Nazionale maggiore del suo Paese, e si è fatto subito notare con un assist per un goal di Piotr Zielinski.

Convocato per Euro24, il ventenne è entrato in tre gare, contro i Paesi Bassi, contro l’Austria e poi dal 1′ contro la Francia. Per le due partite di settembre Nations League, il ragazzino è partito sempre titolare.

Per posizione e caratteristiche, il giovane polacco non sembra un giocatore ideale per lo schema inzaghiano. Ma una società come l’Inter deve investire anche in prospettiva. Guardando però in che modo sta giocando quest’anno, ovvero la posizione in cui Italiano lo ha già provato in un paio di occasioni, non è detto che il trequartista non possa essere anche adattato con successo come mezzala. Sarebbe un calciatore abile nello stretto e nel dribbling: un tipo di profilo che all’Inter manca. Dunque Moratti ha ragione a consigliare ai nerazzurri Urbanski?