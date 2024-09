“Vederlo entrare così…”: Correa, Inzaghi e l’esultanza social

Schierato il centravanti argentino Correa nei minuti finali di Udinese-Inter, anche Inzaghi soddisfatto dal suo atteggiamento. Poi un breve ma esaustivo messaggio sui social

Successo che vale tre punti e dona soprattutto morale, quello conquistato dall’Inter sul campo dell’Udinese nell’anticipo del sabato pomeriggio della sesta giornata di Serie A.

Il lampo di Davide Frattesi e la solida doppietta di Lautaro Martinez annullano altresì i due tentativi di rimonta della formazione friulana, che fino a questo momento in campionato ha stupito, dando prova di qualità ed inventiva sopra la media.

Anche Simone Inzaghi ha sorriso per il punteggio maturato e per la prestazione dei suoi, nessuno escluso. Persino quanti sono rimasti in panchina e quanti invece sono subentrati nel finale. Il tecnico piacentino ha tenuto a spendere parole importanti persino nei confronti di Joaquin Correa, forse l’ultimo verso cui l’ambiente nerazzurro avrebbe speso un po’ della propria considerazione.

Gioca Correa e soddisfazione Inzaghi: “Ci serve anche lui”

L’attaccante argentino ha potuto calcare il terreno di gioco per pochi minuti sul finale facendo comunque felice Inzaghi per l’atteggiamento mostrato, nonostante le tante voci di mercato che si sono susseguite sul suo conto e sulle bassissime chance di reintegro negli schemi nerazzurri in stagione.

“Sempre bello vedere un giocatore quando entra così in campo. Dobbiamo contare sempre su di lui come sul resto della squadra, non soltanto oggi”, ha commentato Inzaghi nel post-partita. Parole di un certo peso specifico che hanno rilanciato anche l’entusiasmo del calciatore ex Lazio al di fuori dei novanta minuti. Quest’ultimo ha infatti lanciato un post sul proprio profilo Instagram con tanto di “Vamos”, ad incitare l’Inter verso altri successi di squadra. Un segnale pur sempre positivo che dimostra la coesione di un ambiente sempre più saldo e convinto delle proprie capacità. Anche laddove inizialmente può trasparire incertezza sul futuro e qualche indecisione maturata dalla necessità di lasciare inalterato un reparto offensivo composto da cinque unità, per far fronte ai tanti obiettivi stagionali.