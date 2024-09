Inter, riecco Olayinka: nel 2019 ha fatto infuriare Conte

L’Inter prepara il secondo match di Champions nel quale ritroverà un avversario che si mise in mostra proprio contro i nerazzurri

Archiviata la vittoria con l’Udinese che ha permesso all’Inter di ritrovare i tre punti a un mese di distanza dal 4-0 all’Atalanta, i nerazzurri sono attesi dal secondo match del girone di Champions League.

I Campioni d’Italia, dopo lo 0-0 con il City, debutteranno domani sera, alle 21, a San Siro contro la Stella Rossa di Belgrado, avversario che l’Inter non affronta in Europa dal quarto di finale della Coppa dei Campioni 1980-81, vinto dai nerazzurri poi eliminati in semifinale dal Real Madrid. Dominante in patria, la Stella Rossa è ormai diventata un habituée della Champions, competizione nella quale non è mai riuscita a superare la fase a gruppi.

Quest’anno, con il girone unico, l’obiettivo è arrivare almeno al 25esimo posto, l’ultimo utile per garantirsi la qualificazione al playoff per un posto negli ottavi di finale. Nella prima delle otto partite, la Stella Rossa è stata sconfitta, in casa, dal Benfica (1-2). Nel match di due settimane fa, l’allenatore Milojevic ha schierato dal primo minuto due calciatori che l’Inter conosce bene.

Ricordate Olayinka, rieccolo alla Stella Rossa

Il primo è l’ex Milan, Rade Krunic. E’ durata appena sei mesi l’esperienza del bosniaco al Fenerbahce, club che l’ha acquistato dai rossoneri lo scorso gennaio dopo averlo inseguito l’estate precedente. L’altro è il nigeriano Peter Olayinka. Vi dice qualcosa questo nome ?

Se lo ricorderà bene Antonio Conte, cui l’attaccante della Stella Rossa ha rovinato il debutto in Champions League nella stagione 2019-2020. Inserita nel girone con Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga, l’Inter esordisce a San Siro contro lo Slavia. Un debutto, sulla carta, favorevole ma che diventa più difficile del previsto. Merito dei cechi che creano numerose occasioni da gol e passano in vantaggio grazie a uno scatenato Olayinka.

Autentica spina nel fianco della difesa nerazzurra, il nigeriano segna il gol dello 0-1, ribattendo in rete una corta respinta di Handanovic da posizione defilata. Solo nel finale, l’Inter riesce a pareggiare con un gol di Barella, subentrato nel finale a Brozovic.

Olayinka è protagonista anche nel match di ritorno, disputato all’Eden Arena di Praga. Stavolta è l’Inter a passare in vantaggio con Lautaro. L’argentino serve anche a Lukaku l’assist per lo 0-2 ma il gol del belga viene annullato per un fallo precedente nell’area di rigore nerazzurro. A commetterlo è De Vrij proprio su Olayinka. Rigore netto e gol del provvisorio 1-1 segnato da Soucek, ora centrocampista del West Ham.

Olayinka si è trasferito alla Stella Rossa nella scorsa stagione. Al primo anno con i serbi ha vinto campionato e coppa nazionale. Otto le presenze finora con i biancorossi in Champions senza gol. Nell’edizione 2023-2024, la Stella Rossa è arrivata ultima nel girone con City, Lipsia e Young Boys.