Inter, sacrificio Thuram per lo sgarbo alla Juve: ecco il sostituto

L’Inter valuta la partenza del centravanti francese: spunta lo sgarbo alla Juventus, erede da urlo scelto da Marotta

Un anno fa nemmeno i tifosi dell’Inter si sarebbero potuti aspettare un impatto del genere ma Marcus Thuram, in poco tempo, ha fatto innamorare tutti. Un attaccante moderno, bomber implacabile ma anche estremamente utile ai compagni.

Un centravanti completo che è arrivato nella Milano nerazzurra a parametro zero: un capolavoro incredibile di Marotta e Ausilio. L’anno scorso il figlio di Lilian, dopo aver chiuso con il Borussia Monchengladbach e aver preferito i nerazzurri al Milan, ha trascinato a suon di gol e grandissime prestazioni l’Inter verso la seconda stella.

Un’annata da incorniciare per il francese che in breve tempo si è ritrovato al centro dei desideri di diversi top club europei, pronti ad andare all’assalto appena possibile. La dirigenza di Viale della Liberazione ha tenuto duro quest’anno, trattenendo almeno fino a giugno 2025 la punta francese.

Ma l’estate prossima potrebbe essere il palcoscenico ideale per un divorzio che può fruttare una cifra da urlo per le casse nerazzurre. In tal senso Marotta avrebbe già identificato l’erede di Thuram e – come spesso accaduto in passato – si tratterebbe di uno degli obiettivi prioritari della Juventus.

Via Thuram, Marotta ora ‘scippa’ la Juventus

Secondo ‘Fichajes.net’ Premier League e la Liga sembrerebbero essere i due campionati maggiormente interessati all’acquisto di Thuram, a fine stagione. Tottenham, Aston Villa e Atletico Madrid su tutti. L’Inter proverà a resistere ma, nel frattempo, avrebbe già scelto l’erede.

Si tratterebbe di Benjamin Sesko, stella del Lipsia con il quale resta sotto contratto fino al 30 giugno 2029. I tedeschi lo hanno prelevato dal Salisburgo un anno fa per 24 milioni, la sua valutazione adesso è più che raddoppiata. Sesko piace tantissimo a Cristiano Giuntoli che in previsione di un addio di Vlahovic a giugno starebbe pensando di puntare proprio su di lui.

L’Inter punterebbe ad incassare una plusvalenza da record per la cessione di Thuram: almeno 85 milioni di euro. Con questo straordinario tesoretto una super offerta per Sesko diventerebbe praticamente automatica…