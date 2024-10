Accordo stellare e Barella a gennaio: via libera per il City

Un nuovo piano per un nuovo possibile assalto a Barella: la stampa britannica sostiene che il City potrebbe muoversi già a gennaio

Pep Guardiola non ha mai smesso di sognare di poter portare in Premier il gioiello nerazzurro. Finora, però, la sua società non se l’è sentita di spingersi al di là di qualche impacciato e poco convinto sondaggio. Si sa che per l’Inter Barella non è in vendita così com’è noto che il centrocampista sardo non ha intenzione di muoversi da Milano.

Lo stato di necessità potrebbe però portare i Citizen a forzare il colpo. I soldi in cassa ci sono, anche grazie al tesoretto accumulato grazie alla cessione di Julian Alvarez, e Guardiola pretende un sostituto di livello per coprire il posto lasciato vacante da Rodri.

Negli scorsi giorni la stampa britannica ha parlato di un possibile interesse da parte del Manchester City per Samuele Ricci del Torino. Ricci potrebbe essere di certo un nome gradito a Guardiola come alternativa al ventottenne spagnolo, che rimarrà fuori dal campo per il resto della stagione. Ma in cima alla lista dei desideri del tecnico ex Barcellona c’è un altro centrocampista italiano per il quale ha già speso fiumi di parole di lodi.

Anche secondo calciomercato.it, il Manchester City ha oggi il potere e l’esigenza di provarci sul serio. Può sfruttare il già citato introito derivante della cessione di Julian Alvarez (81 milioni di sterline) e ha mano libera, dato che il processo per le violazioni finanziarie non ha ancora emesso sentenze, per spendere a gennaio.

Il City ci riprova per Barella già a gennaio

Guardiola, quindi, guarda con molta attenzione alla Serie A. Gli piacciono Nicolò Barella, in primis, poi Ricci ed Ederson dell’Atalanta. Ma come scrive anche calciomercato.it, difficilmente i campioni d’Italia si priveranno a metà stagione di uno dei loro top-player, anche di fronte a cifre da capogiro.

Secondo altre voci di mercato, sempre di origine britannica, il club di Guardiola potrebbe fare anche un pensierino per Tijjani Reijnders. E qui la situazione cambierebbe, perché il centrocampista del Milan, malgrado il suo ottimo rendimento, potrebbe anche essere ceduto senza troppa angoscia a fronte di una buona offerta.

“Oltre ai due centrocampisti del nostro campionato, sul taccuino di Guardiola figurerebbero anche il connazionale Zubimendi della Real Sociedad e Wharton in forza al Crystal Palace“, si legge sul sito. Ma intanto, il catalano dovrà arrangiarsi con Kovacic e fidarsi della dirigenza del suo club, affinché tra tre mesi possa arrivare in rosa un giocatore di qualità.

Per mettere in imbarazzo l’Inter a gennaio, il City dovrebbe valutare Barella attorno ai 90 milioni. E comunque non è detto che l’affare possa avere senso per il club nerazzurro. A metà campionato, per Inzaghi e la squadra, sarebbe troppo rischioso e disorientante perdere un elemento chiave come Barella, malgrado le buone risposte offerte finora da Frattesi (l’ex Sassuolo, si è già fatto notare con un goal e due assist).

Pep Guardiola, da bravo stratega, per ora sta negando la possibilità che il City possa intervenire pesantemente sul mercato. Intervistato da TNT Sports prima del match contro il Newcastle, il catalano ha spiegato che vuole fronteggiare l’assenza di Rodri sfruttando gli uomini a sua disposizione. “Quando si parla di squadra, significa questo, e dobbiamo farlo come una squadra. Siamo tristi, sì… Purtroppo è successa questa cosa con Rodri, ma guardiamo avanti e ci compattiamo“.