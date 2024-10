Inter, colpo bianconero: la Juventus ha già mollato la presa

La Juve sembra ormai aver abdicato nella corsa al giocatore: decisivo il ritorno di fiamma dell’Inter

È tornato Capitan Lautaro, sono tornati i tre punti, Fin troppo facile, in casa Inter, l’equazione verificatasi ad Udine, in una gara che, dopo la rovinosa sconfitta nel derby ma anche dopo la precedente caduta dei bianconeri contro la Roma, si presentava piena di insidie. Il fuoriclasse argentino, a secco dallo scorso maggio, ha messo il suo timbro sulla sfida del ‘Bluenergy Stadium’, trascinando i compagni ad una vittoria fondamentale. E per il morale e per la classifica.

Nel momento del bisogno, il centravanti ha risposto presente, iscrivendosi così ufficialmente alla classifica marcatori della Serie A. Prima della partita di Udine, la parte del leone, nell’attacco nerazzurro, era stata fatta da Marcus Thuram, già a segno 4 volte, con l’aggiunta di un’autorete provocata. Il resto degli avanti a disposizione di Simone Inzaghi – il pur positivo Taremi, Arnautovic ed anche il discusso Correa – non hanno ancora sporcato i fogli dei referti arbitrali delle prime 6 giornate.

Insomma, c’è carenza di alternative, almeno dal punto di vista strettamente realizzativo, nelle obbligatorie rotazioni dell’attacco meneghino in questa prima fase della stagione. Per questo motivo il sempre abile Marotta, abituato ad anticipare e prevenire le urgenze tecniche di cui necessita il suo roster, si sarebbe già mosso in questa direzione.

Inter, ritorno di fiamma per il bomber: la Juve si ritira

Protagonista di un fulminante avvio di stagione in cadetteria con la maglia del Pisa nell’annata 2021/22, il centravanti nativo di Moncalieri aveva attirato sui di sé le attenzioni di tutti i top club italiani. Del resto, avendo all’epoca appena 21 anni, sembrava fossimo davanti al nuovo bomber generazionale azzurro.

La realtà del campo, nei mesi e negli anni successivi, ha dato delle risposte un po’ contraddittorie sul reale valore di Lorenzo Lucca, che però ha avuto il grande merito di scrollarsi di dosso l’etichetta del predestinato, lavorando sodo per riconquistare innanzitutto fiducia nei propri mezzi, e ritagliandosi in seguito un importante ruolo nell’attacco dell’Udinese.

Passato, dopo il prestito della passata stagione, a titolo definitivo al club friulano per 8 milioni nella scorsa estate, il centravanti ha risposto a suon di gol nell’annata appena iniziata. La tanto attesa esplosione del calciatore sembra finalmente in atto: l’Inter, che aveva sondato il terreno sul ragazzo già all’epoca dell’esperienza dello stesso al Pisa, sarebbe prepotentemente tornata a farsi sentire col suo entourage.

La Juve, che pure si era fatta avanti nell’autunno del 2021, sarebbe tagliata fuori dai giochi: i nerazzurri sono in pole position nell’assalto all’attaccante, che ad ogni modo difficilmente si muoverà da Udine prima della prossima finestra estiva di scambi.