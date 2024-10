Tutto confermato: esonero e blitz per Inzaghi

Una big è pronta ad un blitz per Simone Inzaghi dopo l’esonero. Il tecnico dell’Inter è il favorito numero uno per la panchina del club

L’ottimo lavoro di Simone Inzaghi con l’Inter è sotto gli occhi di tutti. Nonostante qualche critica avanzata per alcune scelte fatte, i nerazzurri con il piacentino in panchina hanno ottenuto sempre grandi risultati e gli apprezzamenti al tecnico non sono mai mancate. Ed ora una big sembra aver messo l’allenatore nel mirino.

Stando alle ultime informazioni, il club starebbe ragionando sulla possibilità di esonerare il tecnico ed eventualmente affidare la panchina proprio a Simone Inzaghi. L’intenzione sarebbe quella di aspettare la sosta e poi decidere il futuro dell’attuale allenatore. In caso di una scelta drastica, possibile un blitz immediato per cercare di strappare il sì del piacentino. La volontà sarebbe quella di portarlo subito in panchina, ma si tratta di una ipotesi pressoché impossibile per diversi motivi.

📌Inzaghi ufficializza l’impiego di Zielinski e Taremi dal 1′ domani contro la Stella Rossa. Bocca cucita, invece, sul ‘caso’ Curva Nord e le intercettazioni che lo vedono protagonista.#Inzaghi #InterStellaRossa #UCL pic.twitter.com/iEWmreWHxA — Interlive (@interliveit) September 30, 2024

Esonero e blitz per Inzaghi: una big ci prova

Simone Inzaghi è sicuramente tra i principali artefici di quanto costruito dall’Inter in questi anni. La mano del tecnico piacentino continua a vedersi nonostante l’inizio di stagione non è stato dei migliori. Prestazioni che hanno attirato l’attenzione di molti club e uno sarebbe già pronto a fare un tentativo per strapparlo ad Oaktree. Dall’Inghilterra confermano che Inzaghi piace molto al Manchester United.

Durante la sosta gli inglesi potrebbe comunicare l’esonero di ten Hag. L’inizio dell’olandese è stato shock (solo sette punti in sei partite) e ora i Red Devils stanno realmente ragionando sulla possibilità di sollevarlo dall’incarico per dare una scossa alla squadra. In caso di cambio in panchina, secondo il ‘Daily Express’, potrebbe venir preso in considerazione proprio Inzaghi.

Gli inglesi sarebbero pronti a fare un blitz immediato per portarlo sin da subito alla guida della propria squadra, ma si tratta di una soluzione impraticabile per lo United. Mai l’Inter darebbe il via libera ad una operazione simile.

Discorso diverso in caso di assalto per l’estate. Il tecnico piacentino ha rinnovato da poco con il club nerazzurro, ma una chiamata dall’Inghilterra lo potrebbe far traballare visto anche quanto sta succedendo nelle ultime ore con la vicenda degli ultras. Naturalmente ad oggi restano solamente ipotesi.