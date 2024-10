Pessime notizie per l’Inter: cambia tutto in 21 giorni

Il futuro dell’Inter potrebbe essere cambiato all’improvviso in soli 21 giorni: attenzioni agli ultimi sviluppi che potrebbero inchiodare Marotta

L’Inter deve pensare al suo futuro sul calciomercato e per farlo sta iniziando a valutare già da ora diversi problemi per migliorare la rosa. Tra questi ce n’è uno di cui si è parlato a lungo negli ultimi giorni e che sta avendo sempre più risalto internazionale. Stiamo parlando di Jonathan David.

Il bomber canadese è stato protagonista in Champions League con la maglia del Lille, segnando su rigore un gol decisivo per una vittoria molto prestigiosa, quella contro il Real Madrid delle stelle e campione in carica. L’Inter ha messo gli occhi su di lui da tempo, in virtù di un contratto che scadrà a giugno 2025 e che non rinnoverà con il club di Ligue 1.

Su di lui c’è anche la Juventus, ma presto la concorrenza potrebbe essere molto più ampia, in virtù delle ottime prestazioni che sta avendo in questa stagione. In particolare, i grandi club di Premier League potrebbero offrirgli un contratto molto più importante e far saltare il banco.

C’è la fila per Jonathan David: non solo l’Inter sul calciatore

Tornando al campo, Jonathan David sta mettendo in serie ottime prestazioni, soprattutto dal punto di vista realizzativo. In due partite nella massima competizione europea, ha realizzato un gol, proprio contro il Real Madrid. Ma è soprattutto nel campionato francese che sta dando il meglio di sé.

In sei partite, ha già segnato cinque reti, nonostante abbia giocato solo la metà dei match da titolare. In generale, ha avuto il 45 per cento di contributo nei gol della sua squadra, un dato veramente importante. È chiaro che sarà difficile mantenere queste medie da qui a fine stagione, e soprattutto che questa – paradossalmente – non è una buona notizia per l’Inter.

I nerazzurri, infatti, avranno sempre più concorrenza per tesserare il canadese a parametro zero, e stavolta non solo in Italia. Il ragazzo da gennaio in poi sarà libero di decidere in autonomia il suo futuro e, quindi, di chiedere anche un ingaggio parecchio importante, visto che è ancora giovane e ha grandi prospettive internazionali. Insomma, la strada potrebbe essere sempre più difficile per portarlo a Milano per ampliare le scelte in attacco di Inzaghi.