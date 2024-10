Il talento che tutti vogliono in Serie A: pazza idea di Ausilio

In Serie A si sta mettendo in mostra un grande talento, destinato a far parlare di sé ora e nel prossimo futuro: la pazza idea di Piero Ausilio

Se c’è un fattore chiave per il futuro dell’Inter è la voglia e la necessità di puntare su un gruppo giovane, abbassare l’età media e riuscire nel giro delle prossime sessioni di mercato a portare talenti che possano fare bene sotto il punto di vista calcistico e aumentare la loro valutazione.

Per questo, come è anche nello stile di Marotta e Ausilio, il radar è puntato su alcuni dei talenti che stanno facendo meglio in Italia, che si sono già abituati al campionato italiano e stanno mostrando le loro qualità in Serie A – o anche nella serie cadetta. Un ragazzo che sta facendo parlare molto di sé è Nico Paz, un super talento cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, e che ha solo 20 anni e un futuro splendente davanti.

In molti avevano dei dubbi sul suo adattamento a un campionato fisico come quello del Bel Paese, ma i fatti stanno smentendo anche i più scettici. Infatti, in cinque partite giocate, ha già creato un numero impressionante di occasioni da gol e messo a segno tre assist. L’impressione è che i margini di miglioramento nell’assetto di gioco di Cesc Fabregas possano essere ancora più importanti, e nel frattempo diverse big stanno già iniziando a pensare a lui.

L’Inter pensa a Nico Paz: la duttilità al servizio di Inzaghi

Nico Paz sta dimostrando di essere letale quando svaria in tutte le zone del campo, può toccare un gran numero di posizioni e poi può arrivare a ridosso della punta, riempiendo anche l’area di rigore. Ciò perché abbina una fisicità importante, anche se ancora tutta da strutturare – è alto 186 centimetri – a una grande visione di gioco e qualità nella conduzione del pallone.

La sua valutazione è già aumentata rispetto ai 10 milioni di qualche tempo fa e la sensazione è che possa anche raddoppiare in vista della prossima estate. Diverse big, intanto, stanno monitorando la sua crescita e tra queste c’è anche l’Inter che potrebbe schierarlo sia come mezzala, sia come seconda punta e anche come trequartista o terzo nel tridente.

Per il momento si tratta solo di un’idea e vedremo se l’Inter, alla fine, deciderà davvero di affondare il colpo o valuterà altri profili, magari a prezzi più bassi.