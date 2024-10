Asllani sotto esame, spunta il nome del sostituto: è molto più forte

Perennemente incerto il futuro del centrocampista albanese, lontano dal fare ciò che Inzaghi si aspetta da lui: addio possibile

Nuova stagione, vecchi problemi. Arrivato al suo terzo anno di militanza con la maglia nerazzurra, Kristjan Asllani non ha ancora mostrato se non in minima parte le sue indubbie qualità. Complice anche un impiego che più a singhiozzo forse non si potrebbe (meno di 800 minuti in campionato lo scorso anno, con parecchie apparizioni flash a gara conclusa) l’ex Empoli fa ancora i conti con una concorrenza di primissimo livello.

Se nella stagione d’esordio il problema si chiamava scalzare un certo Marcelo Brozovic dal suo status di assoluto intoccabile in cabina di regia, la straordinaria intuizione di Inzaghi su Hakan Calhanoglu – il turco è diventato altrettanto insostituibile nella posizione lasciata vacante dal croato – ha chiuso gli spazi al talentuoso centrocampista classe 2002.

Anche la stagione 2024/25 è del resto iniziata come le precedenti: Asllani è una conclamata riserva nelle idee tattiche di Inzaghi, che rarissimamente – a meno di sempre pericolosi calcoli di turnover – rinuncia al suo playmaker di fiducia. Si pone dunque ancora in essere, sulla falsariga di quanto accaduto anche la scorsa estate – il problema sul futuro in nerazzurro dell’albanese.

Fresco di rinnovo di contratto fino al giugno del 2028, Asllani rischia comunque la cessione a fine anno. Si starebbe anche facendo largo l’idea di uno scambio per arrivare ad uno dei talenti più fulgidi del calcio italiano.

Asllani in bilico: doppia pista per sostituire l’albanese

Dando per buona l’indiscrezione che vorrebbe un addio dell’ex biancazzurro a fine anno, Marotta avrebbe già pronto il suo piano per rimpiazzare il calciatore con un profilo di alto livello. Questo potrebbe essere rappresentato da Giovanni Fabbian, l’ex gioiello delle Giovanili nerazzurre ora di proprietà del Bologna ma sul quale l’Inter vanta un diritto di recompra a 12 milioni di euro, ma soprattutto da Samuele Ricci. Ovvero colui al quale Luciano Spalletti, nelle ultime apparizioni dell’Italia in Nations League, ha consegnato le chiavi del centrocampo della nazionale.

Settimana dopo settimana, il valore di mercato del giocatore granata aumenta sempre di più. Così come la concorrenza, sempre più agguerrita. Pur di accaparrarsi Ricci, dunque, il Presidente dell’Inter potrebbe essere disposto a fare cassa proprio con Asllani. O addirittura inserendo lo stesso – il calciatore piace da tempo al Ds del Toro Vagnati – in uno scambio di mercato che comunque prevederebbe un importante esborso cash da parte del club milanese.