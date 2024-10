DIRETTA Inter-Torino: formazioni UFFICIALI, torna la Thu-La. Bisseck e Frattesi dal 1′ LIVE

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Torino di Vanoli nella settima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter riceve il Torino a Milano nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni appaiate in classifica a quota 11 punti che sarà diretta dall’arbitro Marcenaro della sezione di Genova.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi puntano ad ottenere il terzo successo di fila dopo quello di sabato scorso contro l’Udinese e quello del secondo turno di Champions League contro la Stella Rossa di Belgrado. L’obiettivo è quello di portarsi al secondo posto dietro al Napoli che ieri ha battuto il Como in attesa della gara di domani della Juventus contro il Cagliari. Per i granata di Paolo Vanoli, è invece l’occasione per rialzare subito la testa dopo il ko casalingo contro la Lazio per confermarsi nella zona alta della graduatoria e passare una buona sosta per le Nazionali. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, così come in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Dazn. Nella passata stagione, su questo stesso campo, la sfida finì con la vittoria dei meneghini con il punteggio di 2-0 grazie alla doppietta messa a segno da Hakan Calhanoglu. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Torino live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-TORINO

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan; Lazaro, Gineitis, Ricci, Linetty, Pedersen; Adams, Zapata. All.: Vanoli

ARBITRO: Marcenaro di Genoa