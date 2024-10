“Ha provato a spezzargli una gamba”: Inzaghi furioso, la grande paura per Thuram

La grande paura per Marcus Thuram ha cambiato la serata di San Siro: Simone Inzaghi è stato assolutamente una furia in panchina

L’Inter ha iniziato bene il match contro il Torino, dominando di fatto il gioco, trovando varie trame interessanti e riuscendo a subire poco o nulla, se non il tiro dalla distanza di Ricci. È inevitabile, però, che ci sia un episodio che ha cambiato inevitabilmente la partita e stiamo parlando dell’intervento molto duro di Maripan su Thuram.

Il difensore era visibilmente in ritardo sul pallone, ha deciso di intervenire con il piede a martello e ha preso la caviglia del calciatore nerazzurro, che è rimasto dolorante a terra. Inizialmente l’arbitro aveva deciso di ammonire il centrale, poi è passato al controllo Var e ha scelto di cambiare il cartellino in rosso.

Simone Inzaghi ha visto subito che c’era qualcosa che non andava e ha iniziato a protestare con grande veemenza in panchina, uscendo anche dall’aria tecnica. Evidentemente dalla sua posizione vedeva molto bene l’evolversi della situazione, tanto da essere sicuro del cambio di cartellino.

La grande paura per Thuram: i tifosi contro Maripan e Inter-Torino

Anche i tifosi non sono rimasti indifferenti a ciò che è successo a San Siro. Infatti, in molti hanno iniziato a commentare su X e a mettere in evidenza che l’entrata di Maripan era molto brutta.

Come potete vedere di seguito, c’è chi addirittura scrive che il difensore ha provato a spezzare una gamba a Thuram. Altri, soprattutto di altre squadre, invitano all’uniformità di giudizio, altri ancora chiedono una squalifica molto dura per il calciatore del Torino.

Maripan un falegname — Maignanismo (@DavidePapa15) October 5, 2024

Thuram after Maripan tries to break his leg pic.twitter.com/b6IMBzcC97 — Ahmad (@ffsAhmad) October 5, 2024

Maripan dopo questo fallo non deve più vedere il campo per tutto il girone di andata… è scemo forte. #InterTorino — rinigade 𝕏 (@rinigade9) October 5, 2024

Maripan fa un intervento da rosso diretto! Niente da dire.

Rosso. Ma gli stessi interventi con piede a martello , se lo subiscono altre squadre( Juventus in primis) si tende a dare al massimo un giallo, quando si finge di non vedere. Marotta for President

#Maripan con troppa “garra”….Vabbè che è una sua caratteristica però in Italia giocando irruento e provando sempre l’anticipo ne gioca 1 e ne sta fuori 2…🤷‍♂️#InterTorino — alenelli70 (@AleNelli70) October 5, 2024

Di sicuro, nei minuti in cui Thuram è rimasto per terra, in tanti hanno avuto grande paura che si potesse trattare di un infortunio serio per il francese. Per fortuna, il bomber ha subito assorbito la botta e ha anche segnato una doppietta.