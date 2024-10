Inchiesta Curva Nord, decisione UFFICIALE: “Mai più speculazioni”

L’inchiesta della Procura sulla Curva Nord ha portato i vertici del tifo nerazzurro a prendere una decisione molto importante. I dettagli

L’inchiesta sugli ultrà ha portato alla luce una pagina, a molti sconosciuta, del calcio italiano, ma anche aperto delle riflessioni all’interno dei gruppi organizzati. La prima a prendere decisioni importanti è proprio la Curva Nord dell’Inter. Essa ha annunciato di dare vita ad un nuovo direttivo e prendere una forma sicuramente differente rispetto a prima dell’indagine.

Un fisionomia storica che ha come principale obiettivo quello di mettere fine ad ogni speculazione e dimostrare come il loro unico scopo resta quello di sostenere i propri beniamini. Un cambiamento che entrerà in vigore a partire già dalla partita di questa sera contro il Torino. Vedremo naturalmente quali saranno gli effetti sia sul tifo che sulla squadra.

🏟️La Curva torna alla divisione in gruppi del passato, abbandonando quello unico “Curva Nord di Milano 1969” Adesso “i biglietti, soprattutto per le trasferte, dovranno essere acquistati individualmente dai frequentatori” #CurvaNord #Inter pic.twitter.com/oTQa3MPrIS — Interlive (@interliveit) October 5, 2024

Un cambio doveroso per dare un messaggio molto chiaro a tutti. La Curva Nord ha deciso di iniziare una nuova fase. Un ritorno al passato che comunque era già in programma. Nel comunicato, infatti, il tifo nerazzurro conferma che “era intenzione di attendere ancora qualche tempo per rendere note le linee guida del nuovo corso. Ma le continue indiscrezioni ci hanno costretto ad anticipare i tempi per mettere fine alle cosiddette speculazioni”.

Inchiesta Curva Nord, il comunicato del tifo nerazzurro

Prima di spiegare nei dettagli, come sarà la nuova fase del tifo nerazzurro, la Curva Nord ci ha tenuto a precisare che “la realtà è cambiata dal momento in cui tutta la gestione di biglietti, materiali e contributi è passata in mano a poche persone che gestivano e controllavano il tutto“. Una svolta in negativo che è avvenuta subito dopo la pandemia. Ora, però, c’è la volontà di fare un ritorno al passato e mettere fine a tutte le speculazioni. Una ripartenza da zero che ha come obiettivo quello di far cambiare idea agli scettici.

“La gestione del tifo – si precisa ancora nel comunicato – sarà condivisa da un direttivo composto da un rappresentante per gruppo. Non ci sarà il cosiddetto servizio biglietteria. I tagliandi, soprattutto per le trasferte, dovranno essere acquistati individualmente“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @secondoanelloverde_1969

La Curva Nord ha comunque fatto sapere di essere disposta ad organizzare gli autobus, ma naturalmente il tutto dovrà passare da quanti biglietti sono stati venduti durante la settimana.